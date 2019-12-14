疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣14日電）台灣民眾黨不分區提名人黃瀞瑩在台北市府服務期間疑遭受性騷擾，北市府昨天表示已調查完成，但不公開調查結果。黃瀞瑩今天說，尊重市府決定，希望事件圓滿落幕。

台灣民眾黨發起人蔡壁如、黃瀞瑩等人下午出席在宜蘭縣羅東鎮舉行的「民眾黨宜蘭後援會成立暨眾機車隊遊行」，蔡壁如接受媒體聯訪表示，民眾黨的不分區提名人特色就是年輕、專業，且有多元背景，包含社福、科技、公共行政等各領域，至於其他政黨名單其實各有特色，她不會去批評。

親民黨主席宋楚瑜昨天表示，若沒有親民黨，柯文哲恐無法連任台北市長。蔡壁如說，其實宋楚瑜和柯文哲感情和關係都還不錯，大概是選舉到了，她覺得有些是選舉語言，台北市副市長黃珊珊上午還LINE她，提到「宋主席應該沒有對柯市長有什麼意見」，雙方還是維持良好的互動。

黃瀞瑩在台北市府服務期間，疑遭前市府顧問劉嘉仁性騷擾一案，北市府昨天表示已調查完成，但為了當事人隱私，不公開調查結果。

對此，黃瀞瑩表示，尊重資訊局性騷擾委員會和市府決定，對於接下來的流程也完全尊重，謝謝大家關心。她已離開市府，選戰剩下20幾天，工作重心目前調整到選戰，自己也已在選戰步調上，希望事件圓滿落幕。

蔡壁如指出，今天來宜蘭希望能讓更多鄉親認識民眾黨，最近有群年輕人熱心幫民眾黨做民調，發現宜蘭政黨票支持度蠻高，比目前公布的數字都還高。至於預估能拿下幾席不分區，蔡壁如說，「就是努力」。（編輯：方沛清）1081214