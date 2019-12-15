輔選黃定和被疑挖柯牆腳 宋楚瑜：人才大家都要

無黨籍宜蘭縣立委參選人黃定和（右）數度陪台灣民眾黨主席柯文哲跑行程，結盟意味濃，親民黨總統候選人宋楚瑜（左）15日幫黃定和輔選，被問及是否來挖牆腳，宋楚瑜說，人才大家都在爭取。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年12月15日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣無黨籍立委參選人黃定和最近多次與台灣民眾黨主席柯文哲跑行程，親民黨總統候選人宋楚瑜今天幫黃定和站台。媒體詢問是否來挖牆腳，宋楚瑜表示，人才大家都要爭取。

為了參選立委，原為中國國民黨籍、現任宜蘭縣議員黃定和，在今年宣布退黨，並以無黨籍身分參選後，數度陪柯文哲在宜蘭跑行程，兩人結盟意味濃厚。今天上午，宋楚瑜也來幫黃定和站台輔選，為黃定和相關政見背書。

媒體詢問，親民黨、台灣民眾黨都有提名不分區立委，柯文哲還曾自認台灣民眾黨的提名名單比親民黨強，柯文哲日前也提到與親民黨是「競合關係」，宋楚瑜此行是否來挖柯文哲牆腳。

對此，宋楚瑜指出，人才大家都在爭取，只有兩大黨把人才往外推，親民黨是要把人才往內拉，拉來是替選民服務；將來若黃定和當選，沒有包袱，也並不需要跑攤，而是要為宜蘭請願。

他表示，政黨最基本的是理念，親民黨是不分藍綠拚出績效。過去全球東西雙方都在冷戰，其中冷戰的象徵「柏林圍牆」約30年前已經倒塌，但台灣卻蓋起更高的「藍綠圍牆」，彼此爭吵，台灣人應該相親相愛。

宋楚瑜說，他也曾與柯文哲提到，藍綠兩大黨既然讓民眾失望的話，親民黨與台灣民眾黨應分進合擊，甚至集結小黨，贏得民心，讓台灣重新在世界上發光。

針對總統蔡英文昨天提出的「大南方大發展南台灣發展計畫」，宋楚瑜指出，民主進步黨執政近4年來，高雄的五缺問題都沒解決，要產業怎麼做，「選舉不是作文比賽」。

宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船，造成6名外籍漁工死亡。交通部有關單位已將殘骸拆除完畢，展開新橋規劃工作。

宋楚瑜下午前往跨港大橋現場視察時表示，後續全台橋梁檢修與載重規定，都要澈底重新檢討改進。（編輯：戴光育）1081215