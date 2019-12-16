波特王風波 宋楚瑜：大陸先把不聽話的管好

（中央社記者郭建伸台北16日電）YouTuber波特王因拍片衍生兩岸議題風波。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜今天說，我們領導人叫總統，「請問不叫她叫總統叫她什麼？」並請大陸先把內部不聽話的先管好，兩岸大概會好一點。

蔡英文總統日前與YouTuber波特王合作拍片，影片才2天就創下高點閱流量；但波特王昨天在臉書說中國合作方要求不能出現總統，同時擁有100多萬名粉絲的微博帳號被擅改密碼，如不能稱元首為總統，這筆錢不賺也罷。

宋楚瑜今天接受東森電視台「平論無雙」節目專訪，主持人平秀琳詢問他對波特王事件的看法。

宋楚瑜表示，他不是很熟波特王，但是中國國家主席習近平有親自跟他講過，雙方的政治和社會制度不一樣，很顯然對岸的很多這些過急的反應，沒有遵照他們的最高領導講的話，都不尊重台灣。

他說，我們的領導人叫總統，「請問不叫她叫總統叫她什麼？」坦言大陸沒有民主的選舉制度，台灣也好不到哪裡，難怪說兩岸一家親，「兩岸都很多的問題，都應該要加油。」

宋楚瑜強調，大陸上有對我們優秀的藝人、中小企業找麻煩，「你到底是在尊重習近平先生的指示 ，還是搗他的蛋？」他說，連習近平都說他都尊重兩岸制度有所不同，你們底下這些人好像都不好好聽話，請大陸先把內部的這些不聽話的先管好，兩岸大概會比較好一點。

宋楚瑜強調，兩岸必須重新走上大家好好坐下來談，坦言未來4年台灣不可能獨立，而兩岸也不可能馬上統一，兩岸應先開始相互交流，好好把基本問題討論。

宋楚瑜也提及41年前台美斷交前夕的折衝。他表示，美國有美國的利益，「蔡政府太相信以為美國會派兵來幫我們打仗」，強調美國不會為台灣犧牲美國的利益，這是台灣政府必須要自己想辦法把兩岸問題處理好。

此外，內政部次長陳宗彥14日表示，政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」，並說萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。

對此，宋楚瑜在節目中抨擊，這位次長不稱職，還讓台灣民主蒙羞，民進黨講這個話就是民主退步；他要問蔡總統，陳宗彥是民進黨任命的政務官，「他講的話代不代表民進黨，代不代表蔡總統？」

由於親民黨不分區有郭家軍色彩，外界認為親民黨可能未來受到鴻海集團創辦人郭台銘影響。宋楚瑜在節目上說，很多人認為郭台銘很有錢，「到今天為止都沒有給我們過一分錢」，強調親民黨有其自主性。（編輯：蘇龍麒）1081216