互別苗頭 罷韓拒競選旗幟背心挺韓允候選人活動

「Wecare高雄」發起人尹立（前左2）17日表示，21日將登場的「1221Wecare台灣大遊行」，不會主動邀請政治人物參與但歡迎參加，拒絕競選旗幟及背心。（Wecare高雄提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）「1221Wecare台灣大遊行」21日下午登場，「Wecare高雄」發起人尹立今天表示，不主動邀政治人物但歡迎參加，表態拒絕競選旗幟及背心；挺韓陣營則允許候選人的活動。

由「Wecare高雄」發起罷韓「1221Wecare台灣大遊行」21日下午1時在高雄文化中心集結，1時30分出發，終點是駁二藝術特區。國民黨總統候選人韓國瑜陣營主辦「撥亂反正1221高雄挺韓大遊行」（1221南方崛起高雄光榮週年慶大遊行）預計下午1時11分自神農路凹子底公園集合出發。

尹立今天告訴中央社記者，不主動邀請官員或政治人物參加，如果候選人或參選人要參加遊行，主辦單位不准出現競選背心或旗幟。

目前規劃10個大隊由Wecare打頭陣，接著有台灣基進、公民割草、撐香港大隊、彩虹大隊、踩紅媒大隊、美麗島大隊、台灣隊、我醒了大隊、溜之大吉大隊等。

原號召10萬人參加遊行的目標，尹立表示，估計會超過，因為各方報名及表達參加者很踴躍。

Wecare高雄今天也展示相關遊行商品，包括帽T、貼紙、頭帶等。公民割草也展示設計的頭帶、手搖旗等，正由志工在做最後的準備工作，到時將在公民割草大隊發放。

挺韓遊行方面，韓國瑜競選辦公室表示，初估會有20萬人響應遊行，主辦單位歡迎參加者穿著有「台灣向上」競選標誌的帽子、或持相關商品一起挺韓。

挺韓遊行結合候選人懇託，也有在地團體表演等，預計遊行活動在下午3時抵終點微笑公園有活動及大合唱，預計3時30分結束。（編輯：陳俊碩）1081217