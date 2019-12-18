美參院通過國防授權法 外交部：深化台美關係

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）美國聯邦參議院通過2020年國防授權法，法案要求相關單位在台灣大選後提交報告，說明中國干預的行動及美國為阻止這些行動的努力。外交部今天對此表示感謝，也將持續深化台美安全夥伴關係。

美國「2020會計年度國防授權法案」（NDAA 2020）於美東時間12月17日及12月11日分別經美國聯邦參、眾兩院表決通過。外交部表示，該法案內容首次納入加強台美網路安全合作，並關切中國影響台灣選舉情形的相關文句；同時，也包括提升台灣自我防衛能力、強化台美軍事交流等條文。

外交部發言人歐江安表示，美國國會再次展現堅定支持深化台美軍事合作，並關切台灣民主自由，外交部對此表達感謝。

歐江安指出，美國國會近年來持續透過年度國防授權法案，推動提升、擴大台美軍事安全合作，展現美國國會參眾兩院跨黨派對台灣國防安全及台海和平穩定的重視與堅定支持。政府將持續在現有堅實友好的基礎上，持續與美國密切聯繫溝通，穩健深化台美互惠互利的安全夥伴關係，善盡區域成員責任，以共同維護台海及區域的和平、穩定。（編輯：紀淑芳）1081218