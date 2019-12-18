更多編輯台推薦新聞：
專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知
生活

愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知

完整名單》2020立委政黨票號次 民進黨14國民黨9親民黨3
政治

完整名單》2020立委政黨票號次 民進黨14國民黨9親民黨3

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
總統大選首場政見會
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度在電視轉播中完整呈現政見。
總統大選首場政見會
新聞專題
總統大選首場政見會6/13

訪中聯辦遭質疑賣台 韓國瑜：蔡總統應還我清白

最新更新：2019/12/18 21:23
國民黨總統候選人韓國瑜（中）18日出席2020總統大選首場電視政見發表會。韓國瑜表示，他訪問香港中聯辦就被影射好像要賣台，但蔡總統也去過中國大陸跟高官見面，他認為蔡總統應該還他一個清白。中央社記者王騰毅攝 108年12月18日
國民黨總統候選人韓國瑜（中）18日出席2020總統大選首場電視政見發表會。韓國瑜表示，他訪問香港中聯辦就被影射好像要賣台，但蔡總統也去過中國大陸跟高官見面，他認為蔡總統應該還他一個清白。中央社記者王騰毅攝 108年12月18日

（中央社記者王承中台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今天登場，國民黨候選人韓國瑜表示，他訪問香港中聯辦就被影射好像要賣台，但蔡總統也去過中國大陸跟高官見面，卻未被說不愛台灣，他認為蔡總統應該還他一個清白。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第三階段時表示，政治人物有兩大神聖目標，分別是辦好教育、關心弱勢，這是神聖的工作，也是對選民最重要的承諾。他年紀大且來日無多，他這代人很快就凋謝，若下一代無法更強大，有什麼臉面對下一代。

他指出，希望大家能夠睜亮眼睛，了解台灣處境，周邊國家已經沒有一個看得起台灣，世界開始忘記台灣，台灣也開始忘記世界，台灣一定要打開門，全力迎接世界接軌、培養下一代，只要不貪污，錢一定夠用。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

至於日前訪港會晤香港中聯辦官員遭質疑賣台，韓國瑜指出，「蔡總統應該還我一個清白」。他說，駐日代表謝長廷2013年到香港，中聯辦從頭到尾陪同；包含蔡總統、副手賴清德以及總統府秘書長陳菊也都去過中國大陸，也跟中共高官吃飯喝酒，卻沒被人說不愛台灣，而韓國瑜去香港中聯辦，就被影射他好像要去賣台。

韓國瑜表示，蔡政府執政團隊有貪污腐敗、施政無方的這種現象，但是誰敢講蔡政府不愛台灣。「你們可以去（中國大陸）隨便照相、喝酒、談話，韓國瑜不行；謝長廷去接受中聯辦接待可以，我帶10位市議員去吃飯，盼保持良好關係，讓台灣的物產外銷，並吸引觀光客來高雄，我有什麼錯」。

他說，「為什麼你們去不是出賣台灣主權，為什麼我去就是出賣台灣主權」，質疑蔡總統是否對台灣民主完全沒有信心。

對於蔡總統指韓國瑜高雄市長做幾個月就出來選總統，韓國瑜表示，事情不在難不難，而在有沒有心。高雄市200公分深的排水管阻塞195公分，過去10、20年民進黨在高雄市執政都沒人清理，所以高雄到處淹水、登革熱這麼囂張，「蔡總統應該跟高雄市民道歉」。

韓國瑜指出，他當選高雄市長後，市府團隊前十個月的清淤量達95.5萬噸，大勝去年一倍，所以今年高雄市沒有淹水、登革熱沒有大爆發。

韓國瑜表示，蔡政府的能源策略一錯再錯，大量燒煤炭。質問蔡總統是否知道中部人有多痛苦，他指出，中部人的肺都快爆炸了，台灣肺腺癌的死亡率是亞洲第二，每年有1萬人死於肺腺癌，不抽菸的佔一半。（編輯：紀淑芳）1081218

延伸閱讀
總統大選首場電視政見會 直播看這裡蔡總統火力全開批韓 天馬行空沒帶領國家能力電視政見會批藍打綠 宋楚瑜：只做一任撥亂反正專題／互動圖表看台灣民主 20年總統選情全解析陳明通：韓國瑜若當國家領導人 台灣危如累卵韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機韓國瑜訪中聯辦 國安局：可能落入統戰陷阱
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報