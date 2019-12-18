訪中聯辦遭質疑賣台 韓國瑜：蔡總統應還我清白

國民黨總統候選人韓國瑜（中）18日出席2020總統大選首場電視政見發表會。韓國瑜表示，他訪問香港中聯辦就被影射好像要賣台，但蔡總統也去過中國大陸跟高官見面，他認為蔡總統應該還他一個清白。中央社記者王騰毅攝 108年12月18日

（中央社記者王承中台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今天登場，國民黨候選人韓國瑜表示，他訪問香港中聯辦就被影射好像要賣台，但蔡總統也去過中國大陸跟高官見面，卻未被說不愛台灣，他認為蔡總統應該還他一個清白。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第三階段時表示，政治人物有兩大神聖目標，分別是辦好教育、關心弱勢，這是神聖的工作，也是對選民最重要的承諾。他年紀大且來日無多，他這代人很快就凋謝，若下一代無法更強大，有什麼臉面對下一代。

他指出，希望大家能夠睜亮眼睛，了解台灣處境，周邊國家已經沒有一個看得起台灣，世界開始忘記台灣，台灣也開始忘記世界，台灣一定要打開門，全力迎接世界接軌、培養下一代，只要不貪污，錢一定夠用。

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至於日前訪港會晤香港中聯辦官員遭質疑賣台，韓國瑜指出，「蔡總統應該還我一個清白」。他說，駐日代表謝長廷2013年到香港，中聯辦從頭到尾陪同；包含蔡總統、副手賴清德以及總統府秘書長陳菊也都去過中國大陸，也跟中共高官吃飯喝酒，卻沒被人說不愛台灣，而韓國瑜去香港中聯辦，就被影射他好像要去賣台。

韓國瑜表示，蔡政府執政團隊有貪污腐敗、施政無方的這種現象，但是誰敢講蔡政府不愛台灣。「你們可以去（中國大陸）隨便照相、喝酒、談話，韓國瑜不行；謝長廷去接受中聯辦接待可以，我帶10位市議員去吃飯，盼保持良好關係，讓台灣的物產外銷，並吸引觀光客來高雄，我有什麼錯」。

他說，「為什麼你們去不是出賣台灣主權，為什麼我去就是出賣台灣主權」，質疑蔡總統是否對台灣民主完全沒有信心。

對於蔡總統指韓國瑜高雄市長做幾個月就出來選總統，韓國瑜表示，事情不在難不難，而在有沒有心。高雄市200公分深的排水管阻塞195公分，過去10、20年民進黨在高雄市執政都沒人清理，所以高雄到處淹水、登革熱這麼囂張，「蔡總統應該跟高雄市民道歉」。

韓國瑜指出，他當選高雄市長後，市府團隊前十個月的清淤量達95.5萬噸，大勝去年一倍，所以今年高雄市沒有淹水、登革熱沒有大爆發。

韓國瑜表示，蔡政府的能源策略一錯再錯，大量燒煤炭。質問蔡總統是否知道中部人有多痛苦，他指出，中部人的肺都快爆炸了，台灣肺腺癌的死亡率是亞洲第二，每年有1萬人死於肺腺癌，不抽菸的佔一半。（編輯：紀淑芳）1081218