藍稱握總統與中國互動證據 韓辦：應被公開檢驗

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨內稱握有總統蔡英文與中國高層互動的證據，將在選前打綠，國民黨總統候選人韓國瑜陣營表示，若這件事有發生，當然應讓大家公開檢驗，他們只要求用相同標準檢視，若民進黨可以，為什麼韓國瑜不行。

不具名國民黨中常委昨天透露，黨內握有蔡總統與中國領導人互動的證據，他們強調，民進黨稱要下架親中的國民黨不分區立委參選人吳斯懷，若藍營人士跟中國互動就要被抹紅，民進黨也應受到同樣標準的檢視。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋上午在國民黨接受媒體聯訪時表示，為了國家的長治久安和平，兩岸雙方交流應是正常的，但他們要求應該用同樣的標準檢視，如果民進黨可以，為什麼韓國瑜不行。

王淺秋說，韓國瑜跟中聯辦交流，推銷農產品，就被抹紅，為什麼中聯辦陪民進黨官員趴趴走，甚至關起門來密商、吃飯、合照就可以，若韓國瑜賣台，民進黨是否也賣台。

至於中常委稱國民黨內握有蔡總統與中國高層互動證據，王淺秋說，若有發生，當然應該讓大家公開檢驗。

有關法務部政務次長蔡碧仲臉書發文力挺花蓮立委參選人蕭美琴，挨批行政不中立。韓辦發言人鄭照新說，蔡總統無視五權架構，讓司法獨立性蕩然無存，在各地安排服膺總統命令的人馬，從法務部長、次長、監委陳師孟都不顧司法獨立性，這些人才是法治草包，明年要用選票下架蔡英文政府。

針對台聯黨主席劉一德昨天指控韓國瑜曾進過少年觀護所，律師葉慶元表示，針對台聯為拉抬選情，散布不實言論謊稱韓國瑜進過觀護所，他們今天正式提告，且選後不會撤告，不要以為選前講講、選後就沒事，一定告到底。

至於國產署昨天開挖韓國瑜岳父李日貴先前經營的砂石場，但尚未發現掩埋廢棄物情形。王淺秋說，他們要怎麼栽贓都可以，昨天沒挖到，不代表之後沒有，因此韓辦審慎看待這件事，也盼國家單位不要成為政治打手。（編輯：紀淑芳）1081219