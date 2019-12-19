民眾黨全台大眾走 首站花蓮走訪熱門景點

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）台灣民眾黨發起為期23天的「全台大眾走，15反顧向前走」活動，首站走訪花蓮七星潭、東大門觀光夜市等市區景點，預計晚間結束行程後，搭車南下夜宿台東。

「大眾走」活動大隊長、不分區立委提名人邱臣遠接受媒體聯訪表示，雖然黨主席柯文哲以台北市政為主，這次活動第一站選擇從花蓮一路往南，代表對東部的重視。

台灣民眾黨發起人蔡壁如說，目前主要以網路政黨模式經營，因黨成立時間有點倉促，馬上就投入選戰，很多地方，包括花蓮這次來不及推出人選，今天走入基層傾聽民意，了解地方最大的問題，未來在立院能夠協助幫忙。

被問到預估在花蓮能拿下多少票數，邱臣遠說，選票永遠不嫌多，支持永遠不嫌少，會努力擴大，獲取花東鄉親的民意，大眾走行程都是公開的，歡迎民眾一同參與，用歡愉的氣氛進行這場改變政治文化的社會運動。

「學姊」黃瀞瑩說，之前曾跟著柯文哲到花蓮做市政交流，對花蓮的印象是好山好水好空氣，每個人都很熱情，希望透過長途步行的方式，將民眾黨理念帶進各角落，鼓勵更多年輕人返鄉投票。

「大眾走」活動今天行程緊湊，下午3時到七星潭風景區，3時30分轉往貨櫃星巴克、4時到花蓮文創園區、晚間6時到城隍廟參拜，最後6時30分到東大門夜市，結束行程後轉往台東。（編輯：陳俊碩）1081219