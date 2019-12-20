遭韓國瑜指控抄襲政策 蔡總統：每天在唱衰

（中央社記者葉臻新北20日電）總統蔡英文上午接受媒體聯訪時，針對國民黨總統候選人韓國瑜指控蔡總統抄襲他的政策，蔡總統表示，很多政策做了很久，韓國瑜不了解這個國家正在做什麼，卻每天都在唱衰。

總統蔡英文今天上午至三重，陪同立委參選人余天進行「冬至搓湯圓，小英天ㄟ逗陣來團圓」活動，蔡總統在活動中和余天比賽搓湯圓，活動也舉辦台語小測驗，考驗蔡總統的台語能力，最後所有人一同圍著圓桌吃湯圓，場面十分熱絡。

蔡總統在活動後接受媒體聯訪，針對韓國瑜指控蔡總統抄襲他的青年創業貸款政策，蔡總統表示，韓國瑜講抄襲，充分表現出他真的不了解這個國家正在做什麼事，很多政策做了很久，「這個國家正在進步，不是他講的那個情況，每天都在唱衰。」

針對國民黨總統候選人韓國瑜競選副總幹事周錫瑋19日上午在記者會上指稱，這次總統大選會發生兩顆子彈事件。

蔡總統表示，選情穩定領先的人，「會去做這些有的沒有的事情嗎」，她表示，會做最大努力讓選舉平順進行 ，「這是我的心願也是我的責任」，歷史上，也有在永和發生的事件，她認為，在這個階段，社會理性思考，選誰做未來領導人對國家最有利。

針對國民黨副總統候選人張善政19日到彰化市和青年座談時，表示要行政院長蘇貞昌再回學校上禮義廉恥、四維八德課，蔡總統表示，國民黨從候選人到黨主席到整個黨，講話都不合邏輯，有時候還很不堪，「作為一個政黨要有政黨的樣子」。

媒體詢問，新黨不分區立委被提名人邱毅19日指稱，蔡總統在1998年隨當時海基會董事長辜振甫赴陸時，看了京劇「鎖麟囊」後對當時海協會會長汪道涵發表感言時，說了「兩岸最後終歸統一」。

蔡總統表示，要邱毅先拿證據出來，「沒有證據的話，為甚麼要回應這句話」，針對邱毅在記者會上批評總統府秘書長陳菊和蔡總統不像女人，蔡總統則表示，「這樣的人講這樣的話，值得我們評論嗎？」

至於前副總統呂秀蓮質疑蔡總統若民調真的很高，為何要倉促立訂反滲透法，蔡總統表示，反滲透法跟選舉無關，是跟國家安全有關，中國對台灣的全面性滲透，尤其在選舉的時候大家感受更深，好的法令能讓國家在反滲透的基礎上，讓各種政府機關、執法單位可以按照法律進行。（編輯：屈享平）1081220