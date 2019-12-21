宋楚瑜砲火猛 批馬英九做得爛張善政應疼惜友邦

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨副總統候選人張善政批評政府與史瓦帝尼簽署自由貿易協定對貿易助益小。親民黨總統候選人宋楚瑜今天說，不需要在選舉中，讓友邦變成一個對象，應該要去疼惜。

張善政昨天在政見發表會批評，總統蔡英文執政3年多來，雙邊FTA（自由貿易協定）只能拿史瓦帝尼等這些對貿易幫助極小的國家來充數。

對此，宋楚瑜今天在接受媒體訪問時指出，台灣現在的對外關係，逼很多的國際友人要在大陸與台灣之間做單一選擇，這對台灣是非常不利的；他強調，政經分離，是目前台灣能夠重新與國際社會接軌的機會，台灣也有許多對國際有貢獻的經驗，包括高科技、中小企業發展等。

宋楚瑜也表示，台灣對於友邦、難得的好朋友們，不需要在選舉中，讓這些朋友們變成一個對象，這是基本的尊重與珍惜，應該要去疼惜。

宋楚瑜稍早在接受網路節目專訪時，提及2008年他支持馬英九選總統，「不過這位先生我實在是搖頭，做得那麼爛」，因為馬英九從來沒做過蔣經國的秘書，只是在旁邊做口譯。

他並表示，馬英九沒有善待親民黨的人，像是他一個好好的同事，幫忙馬英九處理兩岸關係，結果變成匪諜，「這是在搞什麼東西」。

宋楚瑜說，親民黨原本40幾席的立委，他親自帶去交給國民黨，請國民黨好好照顧，他要準備退休，結果現在剩下一個國民黨立委林德福，其他通通不見，這樣小裡小氣能做領導人嗎。（編輯：張均懋）1081221