史瓦帝尼駐台大使：ECA助台商品打入全球市場

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）國民黨副總統候選人張善政批評政府與史瓦帝尼簽署自由貿易協定對貿易助益小。史國駐台大使戴敏尼今天說，史台經濟合作協定（ECA）提高台灣企業在史國的投資，也有助台灣商品打入全球市場。

張善政昨天在政見發表會批評，總統蔡英文執政3年多來，雙邊FTA只能拿史瓦帝尼等這些對貿易幫助極小的國家來充數。外交部昨晚回應表示，史國可成為拓銷非洲的樞紐，開發非洲市場；張善政以歧視性的偏頗說法形容一個重要友邦，外交部感到痛心。

史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的友邦。外交部今天轉傳史國駐台大使戴敏尼（Thamie Dlamini）有關史台ECA的聲明給媒體。

戴敏尼在聲明中表示，史瓦帝尼及中華民國（台灣）享有穩固邦誼已逾50年，近年來兩國透過整合經貿外交的方式，已大幅拓展雙邊合作範疇。透過活躍的經貿協定，雙邊貿易已顯著提升，史台兩國也不斷嘗試能進一步強化雙邊貿易關係的相關機制。

他說，史台ECA不僅提高台灣企業在史國的投資，也提供途徑，讓台灣產品能銷往與史瓦帝尼共享關稅優惠的國家與區域，例如歐盟、美國及非洲等市場。這項合作模式有助台灣商品打入全球市場。

戴敏尼表示，對台史兩國而言，持續推動互惠互利的倡議，以強化其他領域的合作實屬必要。

他指出，史瓦帝尼感謝台灣支持史台經濟合作協定，這項協定有效提升並現代化兩國貿易關係。透過互惠互利的外交關係，史瓦帝尼未來將創造更多平台，提升史台兩國之間的貿易量、強化投資及技術援助。（編輯：紀淑芳）1081221