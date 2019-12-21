66架F-16V需107名飛官 擬駐防台東基地

（中央社記者游凱翔台北21日電）F-16V（Block70）發價書日前簽署，軍方指出，66架F-16V共需107名飛官，將由空軍在美國路克基地的訓練小隊訓練；原駕駛F-16A/B飛官，只需完成空對空、空對面、空對地等課目，就可接手F-16V（Block70）戰機。

空軍以代號「鳳翔專案」，向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地，發價書已在日前正式與美方簽署。

未來台灣將有66架F-16V（56架單座、10架雙座），飛官人力養成、聯隊編制受關注。

軍方指出，66架F-16V共需107名飛官，從民國110年至114年，將先從既有第4、5聯隊抽調成熟飛官；明年起，空軍官校正期生和飛常班隊招募都會增加員額，以便未來補充給第4、5聯隊。

因應對美採購66架F-16V，空軍未來將在台東成立新的戰術戰鬥機聯隊，原本駐守台東的訓練聯隊，將縮編併入空軍官校訓練指揮部之下，因為新式高教機陸續成軍後，台灣既有的訓練軍機架次會減少，藉此也能使空軍訓練單位統一指揮。

除此之外，空軍指出，明年起空勤、技勤人員將增加招收，並按未來戰機撥交數量增加人力，盼成軍時，人裝編現可達80%以上。

軍方人士也表示，空軍在美國有訓練小隊執行F -16的相關訓練，未來採購F-16V（Block70）後，在路克基地中的F-16將以鳳展升級而成的F-16V（Block20）進行訓練。

軍方人士強調，路克基地對於訓練戰術、戰法相當重要，未來在此訓練完畢的飛行員將成為空軍種子教官，回台後可以無縫接軌；對於原駕駛F-16A/B飛行員，只需完成「空對空」、「空對面」、「空對地」等課目就可以接手F-16V（Block70）。

此外，為增加飛行員服役期滿後繼續留任軍中的誘因，軍方人士指出，已針對空勤人力持續檢討，國防部已研擬增加飛行員待遇，至少比照民航機師，且至少為長榮、華航副機長薪資水準，已報請行政院核准，待核定後公布。（編輯：謝佳珍）1081221