卓榮泰訪永和 力薦蔡沐霖進國會扮地方創生推手

民進黨主席卓榮泰（前左）晚間陪同黨籍新北市立委參選人蔡沐霖（前左2）在永和區「樂活共生實驗基地」欣賞表演。中央社記者葉臻攝 108年12月21日

（中央社記者葉臻新北21日電）民主進步黨主席卓榮泰今晚至永和區與立委參選人蔡沐霖一同欣賞在地樂團演出後指出，蔡沐霖是個有能力的青年，未來若當選進入國會，可扮演地方創生等相關議題重要推手。

卓榮泰晚間陪同民進黨新北市第9選區（永和區等）立委參選人蔡沐霖在永和「樂活共生實驗基地」，欣賞在地年輕樂團「超愛彈樂團」及蔡沐霖競選團隊自組的「好霖居樂團」表演，並與在地青年共餐，進行輕鬆對談。

卓榮泰表示，蔡沐霖擔任過他的特助，經過他觀察，蔡沐霖是個有能力的青年，未來若當選進入國會，一定會關注社區發展議題，例如都市更新等，並期許蔡沐霖成為中央與永和居民的橋梁。

蔡沐霖競選團隊指出，永和「樂活共生實驗基地」原為國軍帳務中心，閒置多年後，由新北市政府城鄉發展局與永和民間團體規劃轉型，並定期舉辦例行性「星光閃閃音樂會」，邀請在地音樂人演出。

蔡沐霖表示，青年參選人一定要深入關心永和在地議題，若進入國會後將極力爭取文化部關於社區營造及文化發展相關計畫，為基地挹注更豐富資源及生命力，持續發展社區美好生活願景，吸引年輕創業者、藝術家進駐，使這個基地成為地方創生及社區營造亮點。

表演結束後，卓榮泰偕同蔡沐霖與永和在地青年用餐、對話，深入探討地方創生等相關議題，過程中與民眾熱情互動。（編輯：戴光育）1081221

民進黨主席卓榮泰（坐者左2）21日晚間到新北市永和區的「樂活共生實驗基地」欣賞在地表演，氣氛溫馨輕鬆。中央社記者葉臻攝 108年12月21日