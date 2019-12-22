陳副總統賴清德領軍 雙北掃街助選綠營立委

（中央社記者顧荃、葉素萍台北22日電）副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德今天共同領軍「台灣要贏、雙北同行」車隊掃街活動，拉抬雙北立委參選人。陳副總統說，這代表勝選的決心，雙北贏，台灣就贏。

陳副總統與賴清德上午共同出席記者會，並致贈立委參選人球棒，象徵立委選情「紅不讓」（全壘打），隨後戴上棒球帽，車隊從木柵動物園出發，由陳副總統帶領車隊走遍台北市，賴清德車隊則是轉入新北市拜票，希望雙北市民明年1月11日支持民進黨的總統、區域立委以及不分區立委，用三張選票顧台灣。

陳副總統表示，動物園是充滿快樂與歡笑的地方，希望選舉也像參觀動物園一樣，選民在選後對未來充滿希望與想像。會帶給人民幸福美滿的就是總統蔡英文、副手賴清德與行政團隊，希望大家一起快樂出航、守護台灣民主與主權，讓2300萬人生活幸福美滿。

陳副總統說，「2020台灣要贏」不是選舉口號，而是對台灣的責任，「台灣要贏、雙北同行」也不只是掃街代號，而是代表勝選的決心，雙北贏，台灣就贏，盼一同揮出強棒，讓雙北立委席次紅不讓。

賴清德說，今天是冬至，家家戶戶都會吃湯圓祈求平安順利，在政治工作目標上，也是希望讓台灣民眾安居樂業，台灣要贏最重要的目標也是在此。他與陳副總統在雙北進行有史以來第一場「雙副雙北同行」的競選活動，希望贏得雙北父老鄉親的支持。

賴清德指出，雙北在地理上是台灣頭，人口也最重要，在台灣發展中扮舉足輕重的角色，現任副總統與副總統候選人選擇在雙北首先同行，就是要向雙北民眾報告，他們共同努力、共同守護台灣的決心，若雙北贏，台灣一定可以贏，可以守護台灣、捍衛民主，盼雙北立委席次過半。（編輯：蘇志宗）1081222