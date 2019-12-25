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首頁 / 政治

反滲透法 陳其邁：確保台灣整體安全

最新更新：2019/12/25 12:21
鴻海創辦人郭台銘表達若民進黨執意月底通過反滲透法，將帶團到立法院集結。行政院副院長陳其邁（前中）25日受訪表示，中國對台灣的威脅滲透綿密，反滲透法可確保台灣國家安全和社會穩定，補足相關的漏洞。中央社記者陳朝福攝 108年12月25日
鴻海創辦人郭台銘表達若民進黨執意月底通過反滲透法，將帶團到立法院集結。行政院副院長陳其邁（前中）25日受訪表示，中國對台灣的威脅滲透綿密，反滲透法可確保台灣國家安全和社會穩定，補足相關的漏洞。中央社記者陳朝福攝 108年12月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）鴻海創辦人郭台銘表達若民進黨執意月底通過反滲透法，將帶團到立法院集結。行政院副院長陳其邁今天說，中國對台灣的威脅滲透綿密，反滲透法可補足漏洞，確保台灣整體安全。

陳其邁出席高雄展覽館舉行的南科橋頭園區招商說明會及產學合作成果發表會前，接受媒體提問有關郭台銘表達若民進黨執意月底通過反滲透法，將赴立院抗議問題，做以上表示。

陳其邁表示，中國對台灣的威脅除了軍事威嚇，對於台灣各社會和各系統的滲透也綿密，從宮廟、特定政黨等，對於治安和社會各層次威脅都非常嚴重。反滲透法可確保台灣國家安全和社會穩定，補足相關的漏洞。

陳其邁表示，立法技術上國會朝野政黨都可提出不同意見討論，但國家安全是全民的共識。國人對中國的滲透感到憂慮，所以立法有其必要性。（編輯：黃世雅）1081225

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