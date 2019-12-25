綠推反滲透法 陳菊：不會違反自由民主價值

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）鴻海創辦人郭台銘表達若民進黨執意月底通過反滲透法，將帶團到立法院集結。總統府秘書長陳菊今天說，希望大家詳細地看一下反滲透法的條文，民進黨基本價值是自由民主，「我們不會違反我們的價值」。

陳菊、民進黨主席卓榮泰今天為民進黨台北市立委參選人謝佩芬輔選。陳菊表示，謝佩芬是民進黨重點栽培的新世代，選區艱困，但這麼優秀的新世代應讓大家看見，呼籲選民讓謝佩芬脫穎而出。

郭台銘昨天表達若民進黨執意月底通過反滲透法，將帶團到立法院集結。

對此陳菊表示，台灣社會不斷被各種形式滲透，安全受到威脅，除非是沒有支持台灣、捍衛台灣、忠於台灣，否則反滲透法是針對傷害台灣的人，她希望大家能夠詳細地看一下反滲透法的條文，民進黨基本價值是自由民主，不會違反這個價值。

卓榮泰也強調，反滲透法一定非常嚴謹，這是民主社會，不可能為了一個人做嚴格的限制，現在已經不是「寧可錯殺一百也不願放過一個」的時代，而是嚴謹針對境外政治勢力影響台灣安全而立法，至於其他文化、經濟各種正常的社會交流都鼓勵。

卓榮泰說，反滲透法是針對境外政治勢力對台灣國家安全影響最大時，盡到政府該保護國家人民安全的責任，他期待所有的溝通，也會進行必要的解釋。

曾任高雄市長的陳菊，也被問到目前高雄市政滿意度是倒數。陳菊說，以前高雄都名列前茅，那是她在當高雄市長時，現在她已是前任市長，她不評論現任市長。

媒體詢問卓榮泰，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜在媒體的施政滿意度調查都吊車尾。

卓榮泰說，他自己也是台北市的市民，也覺得應該恢復城市的光榮感，他希望北高市長加把勁，多努力，未來還是希望這兩個城市能名列前茅，他身為台北市民，若有能力的話，也希望幫助市長做好施政。（編輯：黃國倫）1081225