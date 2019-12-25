時力推勞動政見 提降低工會門檻等5大主張

（中央社記者王揚宇台北25日電）時代力量今天公布「勞動正義」政見，提出降低工會門檻，團結捍衛勞權、訂定最低工資法與國定假日法、強化勞檢能量及落實專業陪檢、支持警消組工會等5大主張。

時代力量不分區立委參選人邱顯智、區域立委參選人林佳瑋與賴嘉倫，以及消防員工作權益促進會秘書長朱智宇今天共同召開時力2020政見記者會，說明時代力量對於勞動正義的想法。

時代力量桃園市第3選區立委參選人林佳瑋說，勞動基準法經歷2次修正，重點依舊是執法，例如最重要的勞檢至今依舊問題重重。

林佳瑋以自身多年協助工會的經驗為例，指出現行勞檢的7大漏洞，包括勞檢人力不足、限制陪檢團體、限制勞工陪檢人數、以商業機密為藉口拒檢等，這些都亟待以具體作法來補足。

時代力量表示，要解決這些問題，可以透過以下幾種方式，包括「勞檢裁罰下限分層提高」，因為對於大企業而言，新台幣數萬元的罰款對他們不痛不癢，因此需要針對公司規模，分層提高裁罰的下限；此外，「勞檢裁罰金額公開」，讓勞工在找工作時能清楚檢視企業違法紀錄，以及將勞動法遵列入政府標案審查，讓政府帶頭拒絕侵害勞工權益的企業等。

時力呼籲，各黨應明確作出選擇，一起當勞工的後盾並拿出具體政策，堅定捍衛各行各業勞動權益。（編輯：蘇龍麒）1081225