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批反滲透法 馬英九：內容模糊

最新更新：2019/12/25 20:06
前總統馬英九（左2）25日前往新竹縣，參加國民黨新竹縣第1選區立委參選人林為洲（左3）湖口競選總部揭牌活動，替林為洲拉抬選情。（林為洲提供）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年12月25日
前總統馬英九（左2）25日前往新竹縣，參加國民黨新竹縣第1選區立委參選人林為洲（左3）湖口競選總部揭牌活動，替林為洲拉抬選情。（林為洲提供）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年12月25日

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）前總統馬英九今天表示，「反滲透法」的條文範圍廣泛且內容模糊，案子到立法院也沒有討論，而民進黨要在年底勉強通過，他反問：「這還是民主國家嗎？」

馬英九今天參加國民黨新竹縣第1選區立委參選人林為洲競選總部揭牌活動，隨後，他也到湖口市場徒步掃街，與民眾互動。

馬英九表示，立法院日前舉行反滲透法公聽會，條文範圍廣泛、內容模糊，有些詞都不是法律上的確定名詞，而在刑事法律部份，都一定要很明確，但是，提案居然只有民進黨的版本，到立院也沒有討論，月底還想全力通過，這是民主國家嗎？

馬英九說，台商或去大陸旅行的人等，都可能會是「反滲透法」受害者，過去，民進黨反對白色恐怖，現在看過條文，好像是恢復戒嚴、動員戡亂時期。

媒體詢問馬英九日前體驗外送員感受，馬英九說，外送員是辛苦的行業，因社會消費習慣改變，一方面是外食的人多，另一方面沒有時間外出用餐，讓外送成為趨勢。（編輯：卞金峰）1081225

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