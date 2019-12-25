郭台銘：從未反對反滲透法 最想抓共諜的就是我

（中央社記者余祥台北25日電）鴻海創辦人郭台銘今天在臉書上澄清，從未說過反對反滲透法，他是中國大陸這次介入選舉受害最深的人，最希望抓共諜的就是郭台銘，他反對的是粗糙的立法過程。

郭台銘接受專訪提到若民進黨執意在月底通過反滲透法，他將帶團到立法院集結，當初太陽花怎麼反服貿，他們就怎麼反對，遭外界解讀郭台銘反對反滲透法。

郭台銘澄清，從未反對反滲透法，他受到某些媒體不公對待，每日攻擊，這些媒體高層可能受到國台辦操控，因此最希望抓共諜的就是郭台銘。

郭台銘說，他反對的是粗糙立法的過程，影響國安程度的立法何其重要，沒有行政院版，沒進委員會討論，沒有經過一讀等程序，也沒有提到未來施行細則，雖討厭共產黨是民間的共識，但應該顧及立法的嚴謹度，而非讓民主走回頭路，不贊成空白授權的立法。

他並說，關於他說要衝立法院，大家馬上把反對反滲透法帽子扣給他，使得整件事失焦，所以他想這件事還是留給各反對黨，讓民眾檢驗大家真正愛台灣方式。

他指出，國民黨在捍衛程序正義及抵抗國會多數暴力，看來是沒有作為，為了選舉也很少有願意為程序正義及民主抗爭的鬥士，只剩下舔共所以不表態，及害怕影響選情藏頭縮尾兩種。

郭台銘說，民主不能走回頭路，法案的問題是「不符合民主國家立法基本原則：定義不明確」，應開宗明義，法定「適合對象」或是「在法案中明確註明主管機關或法定的定義程序」。

郭台銘表示，他知道這件事很容易被抹紅，但選舉一時，中道力量常在，望主政者三思。（編輯：郭萍英）1081225