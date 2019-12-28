稱中國官員素質較好惹議 柯文哲：改新加坡就沒事

（中央社記者陳朝福高雄28日電）民眾黨主席柯文哲昨天表示，中國官員感覺素質比台灣政務官好，引發爭議，柯文哲今天說，「改新加坡官員就沒事了」。台灣基進批評，沒有選民託付，柯文哲哪有台北市長可以當。

柯文哲今天南下高雄為黨籍高雄市立法委員參選人輔選，並啟動從高雄出發的「南北眾貫線」全台車隊掃街，他接受媒體聯訪時再次闡釋昨天中國官員素質較好的說法，但隨即引來台灣基進抨擊。

柯文哲先於上午輔選場合表示，台灣政治唯一評鑑標準是選票，為了爭取選票，台灣不管從民意代表到政務官，實在花太多時間在跑婚喪喜慶，不跑紅白帖的很少，自己算是特例，很多縣市首長跑完一天婚喪喜慶，那天就不用做什麼事了。坦白講，中國大陸的官員訓練按部就班，所以要去思考一下。

柯文哲頓了一下後繼續表示，說中國大陸大家很敏感，說是新加坡大家就了解，自己跟新加坡政府官員碰過對談過，新加坡官員水準不錯。

台灣基進事後隨即發布新聞稿表示，柯文哲昨天表示中國官員素質比台灣官員好，引發爭議，今天南下高雄掃街時又再解釋。沒有選民用選票給予政治人物託付與支持，哪有柯文哲現在的台北市長可以當。

台灣基進指出，柯文哲在政壇上的合作對象後來幾乎都分手，就是因為柯文哲過河拆橋的惡劣個性，如今柯文哲不想被選票控制的言論，就是打算也要對選民過河拆橋，就是典型的騙票。

台灣基進強調，柯文哲過去不斷拿二二八家屬的身分出來消費，執政後卻大讚獨裁國家效率，邏輯根本矛盾，顯見柯文哲不僅誤解台灣民主化的核心內涵，也踐踏在台灣戒嚴獨裁時期被國民黨奪走的無辜生命。

針對台灣基進點名抨擊，柯文哲下午在車隊掃街後再度接受媒體聯訪表示，那就改成新加坡官員就沒事了。自己很清楚政務官、尤其是縣市長花太多時間在跑婚喪喜慶，且台灣花太多時間在選舉，所以婚喪喜慶不敢不去，而去了不一定有票，不去一定會沒票，損耗太多時間。（編輯：洪學廣）1081228