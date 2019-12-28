蘇貞昌連趕4場造勢 細數政蹟籲支持有做事政府

行政院長蘇貞昌（左）28日晚間到新北市板橋區助選時表示，國民黨已經「走鐘」，選舉期間多次出現歧視女性言詞，並強調民進黨政府是「有政府、會做事」，呼籲選民一定要選有做事的政府。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）行政院長蘇貞昌今晚連趕4場造勢為黨籍立委參選人輔選，他細數任內防治非洲豬瘟、台商回流等政績，籲選民選有做事政府。並批評國民黨選舉期間，沒結婚、生孩子女性都被歧視。

蘇貞昌今天晚上到新北市板橋區長江路，為新北市第6選區（板橋西區65里）立委參選人張宏陸站台助選，他也細數行政院長任內非洲豬瘟防疫、台商回流投資新台幣8000億元、各類補助與減稅措施，強調民進黨政府是「有政府、會做事」。

蘇貞昌表示，國民黨立委批評政府只會補助，但卻不敢反對，其實「最好的政府是用補助鼓勵民眾老車汰舊換新」，國民黨政府先前執政8年，卻年年赤字。

蘇貞昌批評，國民黨只會歧視女性，黨主席吳敦義對外罵總統府秘書長陳菊，也有人批評總統蔡英文沒有結婚，現在也有人批評立委生孩子，國民黨遇到選舉都「走鐘」了。

此外，他也推薦子弟兵張宏陸致力爭取板橋交通建設停車場與輕軌，張宏陸更有民政局長、板橋代理市長與新北市議員的經歷，是值得疼惜，不作秀的立委。

蘇貞昌一個晚上連趕4場造勢，稍早也前往板橋區大觀路，在台北紙廠公園的新北市第7選區（板橋東區61里）立委參選人羅致政造勢晚會助選。

蘇貞昌表示，這次選舉是選台灣的國家定位與方向；雖然自己前陣子身體欠安，但仍要推薦羅致政，因為羅致政爭取改善聯外交通、開通浮洲橫移門、增設加油站，並改建板橋許多學校的設備。（編輯：洪學廣）1081228

行政院長蘇貞昌（前右）28日晚間到新北市板橋區長江路，為黨籍立委參選人張宏陸（前右2）站台助選，受到民眾熱烈歡迎。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月28日