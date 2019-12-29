台東立委選戰 釋迦銷中國話題引藍綠熱議

國民黨台東立委參選人張志明（右）29日在競選總部召開記者會指出，有農友反映釋迦銷往中國大陸被卡關，期盼中央政府幫忙協助解決溝通。（張志明競總提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月29日

（中央社記者李先鳳台東縣29日電）台東釋迦農友反映有4個貨櫃銷往中國大陸被卡關，國民黨立委參選人張志明今天要求政府幫忙。綠營指此為個案，籲對手勿散布不正確訊息。農會說已解決，下週可再向農民收貨。

中國國民黨台東縣選區立委參選人張志明今天以「釋迦銷往大陸被卡關，請中央政府幫幫忙」為主題，在競選總部召開記者會。釋迦農友胡泉也現身記者會，反映心聲。

胡泉說，許多農民都反映這兩天面臨農會已暫停收購釋迦問題，肇因是日前有4個貨櫃分批銷往中國大陸時，全都被卡關，所以這兩天農會是停止收購。這讓釋迦農民相當恐慌，不知道這樣的狀況何時能夠解決。

張志明表示，這4個貨櫃銷往對岸時，因為標示產地為「台灣台東」而被卡關，估計損失約新台幣500萬元，期盼中央政府能幫忙協助解決溝通，否則後果不堪設想。

對此，尋求連任的民主進步黨台東縣選區立委參選人劉櫂豪競選總部發言人黃治維指出，今年釋迦出口整體穩定正常，雖有少數個別因素的出口問題，出口商也都能處理解決。

黃治維呼籲對手不要為了選舉考量，散布不正確的訊息紊亂市場秩序，造成農民的恐慌與損失，也是對認真盡責的公務員及農會等協助單位，造成士氣打擊。

黃治維說，釋迦的外銷及拓展自2002年以來，在中央、地方政府、農會、出口商及農民共同努力下的成果。如果真心想幫助農民，應該輔佐辛苦的縣政府與中央共同努力解決問題，而不是為了選舉只會砲轟中央，製造農民恐慌。

中央社記者向台東地區農會求證，台東地區農會總幹事李建通指出，確實有4個貨櫃的釋迦，因外包箱上的產地名稱為「台灣台東」，不符中國大陸要求的「中國台灣」被卡關。

他說，問題目前已透過管道暫時解決，下週就可以再向台東農民收貨。（編輯：戴光育）1081229