周錫瑋批總統升等論文案列密等 教育部：無例外

（中央社記者王承中、許秩維、葉素萍台北30日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋今天表示，依規定國家機密核定不得為掩飾特定不名譽行為，但教育部卻將總統蔡英文升等論文一案列為密等，保密30年也超過規定的10年。

教育部回應，根據「專科以上學校教師資格審定辦法」規定，學校與教育部評審過程、審查人及評審意見等相關資料應予保密，教育部過去受理的教師資格審定資料，依照行政院「文書處理手冊」，以「一般公務機密」方式密件處理。

教育部指出，法律規定「一般公務機密」的事項，主要是為確保政府機關行政運作或為保護個人安全隱私，有關個人權益的保護，依法應持續保密，過去保存30年以上的教師資格審定案件，目前皆仍在持續保密中，並無例外。

周錫瑋上午在國民黨中央黨部召開記者會並出示教育部公文指出，教育部回函國民黨立委陳學聖指出「蔡總統於任教期間升等論文及相關應備文件一案」列為密等，保密期限30年，至民國138年12月31日方解密。

周錫瑋表示，根據國家機密保護法規定，國家機密的核定不得為掩飾特定自然人、法人之不名譽行為，且法律規定，蔡總統論文解密期限如公文所列「密」等，應為10年，怎麼會是「絕對機密」的30年。

周錫瑋質疑，誰把蔡總統的升等與論文相關列為機密；教育部怎麼會不知道解密期限是10年，不是30年。

周錫瑋表示，中選會應主動查明學歷問題，且該案涉及偽造文書，檢調與刑事警察局應主動偵辦，並調查1983、1984年蔡總統申請副教授升等過程。

對於周錫瑋的相關質疑，總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔回應指出，「建議周錫瑋先生參考LSE官方聲明。」（編輯：紀淑芳）1081230