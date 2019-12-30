更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

周錫瑋批總統升等論文案列密等 教育部：無例外

最新更新：2019/12/30 14:21

（中央社記者王承中、許秩維、葉素萍台北30日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋今天表示，依規定國家機密核定不得為掩飾特定不名譽行為，但教育部卻將總統蔡英文升等論文一案列為密等，保密30年也超過規定的10年。

教育部回應，根據「專科以上學校教師資格審定辦法」規定，學校與教育部評審過程、審查人及評審意見等相關資料應予保密，教育部過去受理的教師資格審定資料，依照行政院「文書處理手冊」，以「一般公務機密」方式密件處理。

教育部指出，法律規定「一般公務機密」的事項，主要是為確保政府機關行政運作或為保護個人安全隱私，有關個人權益的保護，依法應持續保密，過去保存30年以上的教師資格審定案件，目前皆仍在持續保密中，並無例外。

周錫瑋上午在國民黨中央黨部召開記者會並出示教育部公文指出，教育部回函國民黨立委陳學聖指出「蔡總統於任教期間升等論文及相關應備文件一案」列為密等，保密期限30年，至民國138年12月31日方解密。

周錫瑋表示，根據國家機密保護法規定，國家機密的核定不得為掩飾特定自然人、法人之不名譽行為，且法律規定，蔡總統論文解密期限如公文所列「密」等，應為10年，怎麼會是「絕對機密」的30年。

周錫瑋質疑，誰把蔡總統的升等與論文相關列為機密；教育部怎麼會不知道解密期限是10年，不是30年。

周錫瑋表示，中選會應主動查明學歷問題，且該案涉及偽造文書，檢調與刑事警察局應主動偵辦，並調查1983、1984年蔡總統申請副教授升等過程。

對於周錫瑋的相關質疑，總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔回應指出，「建議周錫瑋先生參考LSE官方聲明。」（編輯：紀淑芳）1081230

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報