建交20週年 陳副總統感謝帛琉在國際為台灣發聲

（中央社記者葉素萍台北30日電）副總統陳建仁出訪帛琉，30日在慶祝台帛建交20週年午宴上，感謝帛琉在國際上發聲支持台灣加入國際組織，也期盼兩國持續密切交流合作。

陳副總統伉儷於當地時間30日中午（台北時間30日中午）在午宴現場、葛瑪榮文化中心，以主人身分歡迎帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau,Jr.）及帛琉政要，感謝帛琉嘉賓一同慶祝兩國外交關係的重要里程碑。

陳副總統致詞表示，昨天是台灣與帛琉建交20週年紀念日；回顧20年，帛琉一路與台灣並肩而行，成為台灣在世界各地最堅實的太平洋友邦之一。

副總統指出，20年前帛琉選擇與台灣建立外交關係，是因為兩國存在著許多共通點。兩國不僅共同流傳著南島文化的血脈，也都尊崇民主和自由的價值，可以說是理念互通、價值相近的兄弟之邦。

針對台帛交流合作成果，副總統強調，一直以來，兩國就像親兄弟般，在各個層面深化合作、相互扶持。在醫療、農業、教育、基礎建設等領域完成了多項實際有利雙邊國民的合作。「台灣醫療計畫」（Taiwan Medical Program）透過新光醫院，實際回應有醫療需求的帛琉人民，讓他們得到更好的照護。

陳副總統說，帛琉也在各個國際場域上，透過實際行動支持台灣參與國際組織。他代表台灣政府與人民，感謝帛琉在今年的聯合國大會上，呼籲各國正視台灣2300萬人民的權益。相信這樣的兄弟情誼，將持續深化，繼續造福兩國的人民。（編輯：蘇志宗）1081230