緊盯爭議票 國民黨號召民眾投票日到場監票

（中央社記者王承中台北30日電）國民黨副秘書長杜建德今天表示，敦請民眾在投票日下午前往投開票所監票，並以手機拍照、錄影存證，對於爭議選票要強烈抗議，且嚴正要求選務人員開票前要公布領票人數。

杜建德、國民黨文傳會主委程美華、政策會政研部主任張一民、組發會組營部主任黃原亮等人下午在國民黨召開「全民監票防奧步」記者會。

杜建德指出，2020選舉是有史以來最不對稱的一次選舉，中選會應是超然、公正的中立機關，但中選會主委親綠，蔡政府以國家資源、經費、機器介入選舉，國民黨期望全民必須重視監票，一同防奧步，並邀請熱愛中華民國民眾，繼續反映各種奧步。

杜建德表示，敦請全民於投票當日下午4時後，立即趕往自己所居住轄區開票所，監看完整開票過程，並嚴正要求各投開票所的主任管理員，於開票前務必公布領票人數。他指出，去年九合一選舉就沒有公布。

他指出，雖然中選會有接受這項建議，但國民黨發現這次選務人員的手冊中，並沒有明列開票前要宣布領票人數，所以要求中選會應該修正選務人員相關手冊並在官網上公告、以昭公信。也要求中選會修正選務人員工作手冊的相關規定。

杜建德指出，監票過程對於爭議選票，請民眾必須強烈抗議，並要求公正、公平執行開票過程；開票過程呼籲民眾以手機拍照、錄影存證；投票結束後也請各投票所主任管理員，務必核對剩餘空白票。

對於立法院明天將處理反滲透法，杜建德指出，總統蔡英文曾公開宣示，要求立法院在明天通過反滲透法，此舉表明總統公然介入立法院，立法院成為總統府的立法局，呼籲立法院不得受行政干擾，應尊重即將產生的新民意。

杜建德呼籲，蔡總統、民進黨必須尊重新民意，不應彰顯綠色恐怖、民主戒嚴，希望民進黨重視台灣民主成果，不要讓民主倒退，毀滅亞洲民主典範，否則民進黨將成為台灣民主的罪人。（編輯：楊凱翔）1081230