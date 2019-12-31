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宋陣營批反滲透法內容模糊 擔心被用於政治攻防

最新更新：2019/12/31 13:04

（中央社記者范正祥台北31日電）親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部發言人于美人今天表示，民進黨提出的反滲透法內容模糊、程序不正義，且通過之後，多久可以實施？她擔心明年1月11日選舉投票之前，或者選舉之後、明年5月20日之前，會不會被用來作政治攻防。

反滲透法立法引發朝野論戰，于美人上午接受媒體聯訪，說明宋陣營立場與看法。

于美人表示，反滲透法通過之後，多久可以實施？到明年1月11日選舉投票之前，會用這部法律來作政治攻防嗎？「這是我們擔心的」。

她說，萬一民進黨這次大選沒有獲勝，選後到明年5月把政權交出來之間，會用這套法律來作什麼樣的政治攻防嗎？這也是人民最擔心的。

至於宋陣營對反滲透法立法的立場，于美人重申，非常需要一部可以保護國土安全的反滲透法，但是立法精神必須符合程序正義，內容應更謹慎，要有更多討論。

于美人強調，憲法保障人民有免於恐懼的自由，請國家要尊重憲法。她質疑，民進黨提出的這部反滲透法，有問題、程序不正義、內容模糊，是讓人民恐懼的。

于美人表示，應讓選後新國會、新民意來制定這部法律，但是眼看擋不住，只能儘量拚不分區立委席次多一點，然後在下屆立法院，「我們勇敢的提出修正」。（編輯：謝佳珍）1081231

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