談大選 賴清德：暴走或肆意批評不會得到支持

民進黨副總統候選人賴清德（前右2）31日陪同黨籍立委候選人黃秀芳（前右3）到彰化市萬興宮上香，廟方贈送象徵好彩頭的菜頭，祝福賴清德和黃秀芳順利當選。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年12月31日

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）民進黨副總統候選人賴清德今天指出，不管民調領先多少，只要選票沒開出，民進黨都要繼續加油；他也認為，總統副總統選舉是高格調選戰，不管是爆走或肆意批評都不會得到支持。

賴清德今天南下彰化為黨籍3名立委候選人掃街站台。首站來到彰化市田中里萬興宮，賴清德先陪第2選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）的黃秀芳上香，隨即一起登上宣傳車，在彰化市街頭掃街爭取民眾支持。

賴清德在掃街前接受媒體聯訪，被問到蘋果日報民調「蔡賴配」大幅領先對手的看法，他表示，不管民調領先多少，只要選票還沒有開出來，都要繼續加油，在最後的這一段時間，民進黨1月2日包括他和總統候選人蔡英文以及全台民進黨立委候選人、黨公職都會在選區路口串連拜票。

賴清德說，未來10天還將舉辦20場的大型造勢活動；換句話說，民進黨對於總統和立委選舉不敢放鬆，很小心且戒慎恐懼的打這場選戰，守護台灣的主權，打這場選仗。

也有媒體詢問在總統選舉辯論會時韓國瑜大罵媒體的看法。賴清德說，台灣人民是善良的，也許在立場上不同，但都希望總統選舉是場高格調的選戰，如果在選舉時爆走或是肆意批評，都不會得到國人的支持。

被問到立法院今天將針對反滲透法進行審查的看法，賴清德表示，反滲透法要不要通過，就看中國對台灣有沒有進行滲透，如果有滲透的話，法律就有其需要；第2點要看到底由誰審查比較恰當？是由黃秀芳來審比較恰當，還是由吳斯懷、葉毓蘭來審比較恰當，道理很清楚明白。

賴清德指出，下鄉輔選就是以他自己擔任行政院長時看到黃秀芳的表現，向鄉親們推薦黃秀芳，希望民眾在立委選舉時票投黃秀芳和民進黨，守護台灣的民主。（編輯：孫承武）1081231