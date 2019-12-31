馬紹爾1月選出新總統 外交部：續加強雙邊關係

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）太平洋友邦馬紹爾群島日前舉行大選，外交部今天說，馬國已選出33位國會議員，1月初將相互推選出新任總統，目前執政黨、反對黨與新當選議員3股勢力旗鼓相當；台灣將與新政府繼續加強關係。

馬紹爾群島11月舉行國會選舉。外交部亞東太平洋司司長葛葆萱今天在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，馬國已選出33位參議員，將由這33位國會議員相互推選出新總統，結果預計於2020年1月6日出爐。

他說，目前知道的是馬國現任總統海妮（Hilda Heine）的政黨、反對黨、無黨籍的新任國會議員，3股勢力旗鼓相當。台灣樂意在馬國新政府組成後，繼續加強雙邊合作關係。

葛葆萱表示，台灣與馬紹爾的邦誼並非馬國大選議題；馬國不論是執政黨、反對黨跟台灣都保持非常好的關係。駐馬國大使館跟連任的國會議員及新科議員都保持良好關係。

此外，台灣另一個太平洋友邦帛琉也將於2020年11月進行大選。葛葆萱指出，帛琉現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）不會競選連任；台灣密切關注帛琉選情，未來不論是誰當選，都會跟帛琉新政府保持良好關係。

他說，台帛邦誼堅實緊密，雙邊高層互訪熱絡，這代表邦誼堅實。今年以來，包括總統蔡英文、外交部長吳釗燮都有訪問帛琉，副總統陳建仁也才剛結束到帛琉訪問的行程，慶祝台帛建交20週年。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯9月接連與台灣斷交，轉投北京懷抱後，台灣與現有4個太平洋友邦的邦誼受到關注。（編輯：林孟汝）1081231