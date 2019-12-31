民進黨：反滲透法絕無綠色恐怖 正常交流毫無影響

（中央社記者溫貴香台北31日電）立法院今天三讀通過反滲透法，民進黨表示，這是奠定防衛性民主的一塊重要拼圖，絕無綠色恐怖。民進黨主席卓榮泰說，這部法律一切合法、正常交流毫無影響，只要沒有境外勢力的不法行為，這部法律對任何人都毫無影響。

民進黨副秘書長林飛帆召開記者會轉達卓榮泰對於反滲透法三讀通過的看法，卓榮泰表示，中華民國台灣的反滲透法，對台灣主權只有安全沒有威脅，對兩岸關係只有穩定沒有緊張，對台商企業只有保障沒有侵犯，對經濟交流只有發展沒有阻礙，對一切合法行為、正常交流毫無影響，只要沒有境外勢力的不法行為，這部法律對任何人都毫無影響。

林飛帆表示，立法院已通過了「國安五法」的修法，反滲透法的三讀通過，更是防衛性民主建立過程中一塊重要的拼圖。反滲透法是全球民主國家共同的目標，從澳洲、歐洲至美洲，許多民主國家都有或正在進行相關的法律修正工作，確保民主體制不受威權國家的不正當干預。

「做為台灣的執政黨，確保台灣的國家安全和民主體制不受境外敵對勢力干預，是我們的責任」林飛帆表示，中國國家主席習近平提出「習五條」以及明確的「一國兩制台灣方案」之後，中國對台灣的野心和滲透意圖已相當明確。

民進黨重申，不可能接受「一國兩制」，更不可能接受台灣民主遭受中國的「滲透、破壞」。

他說，在開放、自由的民主體制之下，不遵守民主價值、帶有惡意的滲透勢力，很容易藉由參與門檻低的民主機制，例如選舉、公投、遊說、政治獻金、集會遊行等，進行實質上破壞民主體制的行為。

民進黨期待，透過反滲透法的規範，有正常、正面的兩岸關係，確保台灣人民可以更有尊嚴、對等的與中國進行各式交流，避免受到威嚇、脅迫去從事不法行為。

林飛帆表示，反滲透法的通過，是台灣要向中國和全世界傳遞一個重要的訊息：台灣有捍衛自由民主、力抗中國滲透的意志，民進黨也要向台灣社會表達捍衛台灣主權和民主、自由、人權的決心，拒絕中國紅色滲透，拒絕統一親中勢力接受中國利益在台成為中共代理人。絕對沒有國民黨所謂「綠色恐怖」的問題。

針對國民黨表示將聲請釋憲，林飛帆表示，反滲透法沒有任何一條涉及言論思想或意識形態的審查，不清楚在野黨聲請釋憲要針對哪一個條文與標的，因此無從評論。（編輯：蘇龍麒）1081231