拚國會過半 卓榮泰：目標不分區12席區域45席

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）2020總統、立委大選將至，民進黨主席卓榮泰接受廣播節目專訪表示，民進黨力拚單獨國會過半，要達到不分區12席、區域立委45席的目標，還需要加強努力；分析總統選情，他說，蔡總統持續領先。

距離總統、立委大選只剩10多天的時間。卓榮泰接受廣播節目「寶島全世界」專訪，回應反滲透法、立委及總統選情等議題，內容今天播出。

談及總統選情，卓榮泰表示，他對民進黨內的民調有信心，從6月以來，黨內民調顯示爭取連任的總統蔡英文民調一直維持2位數字的領先。他也認為，「韓流」有逐漸消退的跡象，消退的程度可能有將近4成。

不過，他強調，還是不能掉以輕心，希望大家有危機感，一定要把國家守住、堅持到最後。

對於這次立委選舉，卓榮泰表示，就中長期而言，民進黨應該要檢討做得不夠好，短期內還是要盡力爭取政黨票投給民進黨，民進黨爭取國會單獨過半的目標很明確，這將有利政策推動。

他擔憂，若民進黨無法過半，國會的中間勢力可能左右逢源，導致國家政局不穩定；以目前政黨生態看來，很可能會有這樣的狀況。

關於爭取國會過半，他說，民進黨的目標是不分區12席、區域45席，目前還不是很穩定，還需要加強努力，過半的關鍵也包括現任立委要能順利連任。（編輯：蘇龍麒）1081231