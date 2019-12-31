反滲透法通過 宋楚瑜：為了選舉操作激化對立

（中央社記者劉冠廷台北31日電）立法院今天三讀通過反滲透法，親民黨總統候選人宋楚瑜表示，明顯是為了選舉操作，激化對立，讓「芒果乾」持續發酵，讓民進黨單方面獲取選舉利益，親民黨對這種不道德的行為，表達嚴正抗議。

反滲透法今天下午在立法院三讀通過，宋楚瑜晚間召開記者會表示，這法律沒有經過程序正義，且若有人民被政府以自由心證的方法認定後，又沒有主管機關讓人民有申訴的管道，像這樣警總復辟的行為，如果不重視，那不是把台灣自由民主的招牌，砸在地上嗎。

宋楚瑜強調，在選前不到一個月，民進黨可以三讀通過反滲透法，明顯是為了選舉操作，激化對立，讓「芒果乾」持續發酵，讓民進黨單方面獲取選舉中的利益，這種不道德的行為，必須表達嚴正抗議。

宋楚瑜說，反滲透法通過後，影響層面之廣，不僅是在大陸超過200萬的台商，還有許多在大陸學習的學生、演藝人員、從事觀光的業者等，都被這「新警總」監視，這是對人權的戕害。

宋楚瑜認為，大家千萬不要小看這件事的衝擊，今天應該是一個歡慶的日子，但他必須在這說明此事的嚴重性，不僅要用抗議，也願意與國民黨立法院黨團共同提出釋憲，維護國家安全，是大家共同的責任。

宋楚瑜也說，他不是為了個人，他在大陸沒有任何生意來往，但有多少鄉親，為了打拚在大陸奮鬥，不要讓這些人變成政治犧牲品。（編輯：林淑媛）1081231