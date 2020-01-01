蔡總統：未來4年再創經濟奇蹟 落實兆元投資

總統蔡英文1日早上出席「中華民國109年元旦總統府升旗典禮」，隨後在府內發表元旦談話；蔡總統說，中華民國主權不能被挑戰，守護主權、民主自由，是中華民國台灣總統要堅守的立場。中央社記者郭日曉攝 109年1月1日

（中央社記者顧荃、溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天表示，未來4年要再創造一次經濟奇蹟，將落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」。

蔡總統上午發表新年談話時表示，元旦起許多新政策上路，包括調升基本工資、托育補助銜接2到3歲、長照扣除額等，每年受到政府照顧的人都要更多，這是她對自己的期許；她也感謝行政院長蘇貞昌，在過去一年做出有感好成績。

蔡總統指出，近年台灣面對國際經貿上的巨大變局，尤其是美中貿易戰，但是台灣挺過來了，經濟成長回到四小龍第一名，股市萬點成為常態；去年首度出現幾十年來，規模最龐大的台商回台投資，成功扭轉了幾十年來產業跟資金外移的處境。「春江水暖鴨先知」，台灣經濟正向改變，正為長期動能不足的經濟，帶來翻轉的契機。

蔡總統說，未來4年要再創造一次經濟起飛的奇蹟，將落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，以及高科技和產業人才的培育重鎮。

她說，對於較弱勢的傳統產業、農業及中小企業，政府會提供協助轉型升級；對於那些因為中國對台政策改變，而受到衝擊的產業，政府一定會給予支持跟協助，讓他們擺脫依賴，不再受制於不確定的政治因素。

談到兩岸關係，蔡總統說，近年中國文攻武嚇不停、介入滲透不斷，目標就是要逼迫台灣在主權上屈服讓步。去年初，中國國家主席習近平更提出「一國兩制台灣方案」，台灣沒有屈服，明確地告訴全世界，台灣不可能接受「一國兩制」；實施「一國兩制」的香港局勢不斷惡化，香港人民告訴台灣一國兩制絕對不可行。

她表示，面對中國的壓力，去年她提出了「四個必須」，呼籲中國政府必須正視中華民國存在、尊重2300萬人民對自由民主的堅持、以和平對等的方式處理歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機關坐下來談；日前她更提出「四個認知」，包括破壞台海現狀的是中國、中國利用「九二共識」掏空中華民國、不能以主權交換短期經濟利益，以及警覺中國正全面滲透與分化台灣社會。

蔡總統說，如果全體民眾與全部政黨，都能在這四個認知上形成共識，中華民國台灣將形成一股無比巨大的團結力量，屹立在世界。

蔡總統表示，反滲透法昨天通過，法內的規定都是國內法本來就禁止的事項，只要不是接受中國指示、委託或資助，從事法律不許可的事，就不受反滲透法規範；而且有沒有違法不是政府說了算，必須經過法院判決。

蔡總統指出，她保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權，不影響正常的經貿交流，只會讓民主自由更受保障；是反滲透，不是反交流，兩岸正常交流往來都不受影響，在中國的台商、台幹、台生等，正常生活都可以照舊，不受影響。

蔡總統說，中華民國國家主權不能被挑戰，台灣民主自由也不能被侵蝕；守護主權、民主自由，是作為中華民國台灣總統要堅守的立場。（編輯：楊凱翔）1090101