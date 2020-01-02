巴黎元旦升旗 吳志中：珍惜民主成果

（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）不畏零度低溫與罷工不便，數百名旅法僑胞與法國友人齊聚中華民國駐法國代表處參與元旦升旗典禮。駐法代表吳志中期許國人珍惜得來不易的民主，抗拒北京威脅利誘與一國兩制。

中華民國109年元旦升旗典禮今天由吳志中暨副代表古文劍率館員在巴黎駐法國代表處廣場舉行，出席者包括僑務委員曾金華、施龍及僑務諮詢委員蔡國泰、林奇雋、陳秫權及僑團負責人。

逾百名留法學生與僑胞熱情參與升旗典禮，由於法國適逢大罷工，有的人一早花了近2小時轉車，在低溫下遠道趕來親見中華民國國旗在巴黎天空中飄揚。

吳志中致詞時說，台灣是華人社會的典範，過去一年台灣在經濟、國防及國際重要性等面向都有重大發展。經濟方面，2019年台股漲幅近25%，股民平均賺新台幣70萬元，是10年來最高漲幅，除了失業率是19年來最低，經濟成長也是四小龍之首。國防方面，政府將引進108輛先進的M1戰車及66架F16V戰機。

國際重要性方面，美國通過台北法案，有助中華民國國際空間發展，美國眾議院也提議設立台灣使節法。臉書（Facebook）將首次在台灣設立選舉戰情中心，全力確保國內選舉在社群媒體平台上透明公正。

台法交流方面，去年達成多項進展，包括駐法代表首度受邀到法國國會進行聽證，以及邀請法國人權大使、法國參議院首次雙副議長率團訪台。

再過9天總統大選就要登場，吳志中說，台灣的民主、自由、經濟繁榮是在全國民眾、歷任總統和海外僑胞支持下共同努力的成果，也是華人社會的典範。他期望國人珍惜得來不易的民主成果，抗拒中華人民共和國的威脅利誘，拒絕一國兩制。

典禮中頒發「僑務榮譽職人員聘書」給僑務諮詢委員郭珮涵及僑務促進委員蔡戊豪，以及協辦雙十國慶活動感謝函和僑務委員會民國108年搭僑計畫感謝狀給法國百齡高爾夫球聯誼會、Victor France、Asia Land公司、慈濟基金會法國連絡處、旅法印支華人會館等10多個協辦單位。

典禮結束後，代表處在接待大廳中準備台式早點及咖啡、豆漿等熱飲供來賓享用，以家鄉道地美食及熱絡交流溫暖參與者的心與胃。（編輯：郭中翰）1090102