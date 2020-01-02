黑鷹直升機迫降 4搜救機111人助救援

國防部2日證實，包含參謀總長沈一鳴上將等人上午搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員緊急在烏來分隊集結，利用地圖研究搜救路線。中央社記者徐肇昌攝 109年1月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）國軍黑鷹直升機今天上午迫降新北市烏來，機上共13人。國搜中心接獲通報，立即派遣空勤總隊及消防署特搜隊支援國防部，前往現場開闢臨時起降場，現共出動4架次搜救機和111人。

國防部一架黑鷹直升機今天上午7時55分自松山機場起飛，包括參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，擬前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。

消防署於上午8時48分接獲國防部通報，且國防部已啟動搜尋；隨後於上午9時2分通知宜蘭及新北消防局地面人員出動協助搜尋；國防部在上午9時17分請求國搜中心派遣空勤總隊及消防署特搜隊支援。

國搜中心立即申請新北烘爐地山搜尋任務，上午9時28分派遣一架直升機執行任務，隨後由國防部接手救援，國搜中心直升機任務暫中止，並於上午9時57分返抵松山機場待命。

緊接著，空勤總隊搜救機於上午10時49分搭載消防署特搜人員前往現場，協助開闢臨時起降場。

截至上午11時許，總計出動4架次搜救機，地面搜救人員共計111人，包括新北兩梯次74人、宜蘭兩梯次37人；另台北市消防局14人、2犬待命中，基隆消防局17人、空拍機4架待命中。（編輯：李亨山）1090102