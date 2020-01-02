選戰最後衝刺 宋陣營：把中間選票催出來

（中央社記者范正祥台北2日電）選戰最後衝刺，宋陣營規劃3日和10日舉行高雄和台北兩場造勢晚會，鴻海集團創辦人郭台銘將到場力挺。親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部發言人于美人今天表示，希望把中間選民的票都催出來。

于美人接受媒體聯訪時指出，「我們最大的票就是在中間選民，在於不對藍綠投降的中間選民」；近期兩場造勢晚會，希望把所有中間選民的票都可以催出來。

記者會上，于美人引述前民進黨主席施明德在昨天出刊的「鏡週刊」發表專文，呼籲台灣人民負起民主的責任。她呼應施明德的看法認為，「選民」不是「黨員」，不要把自己習慣性定位為「藍色」或「綠色」而不敢、不會、不要做自己。

于美人向選民隔空喊話，「為什麼要把自己貼成藍色的或綠色的」？她也呼籲中間選民，「應該為台灣選出一個未來真正可以為台灣穩定往前走的國家領導人」。

此外，媒體詢問，宋陣營希望再有一場或二場總統候選人電視辯論會，擬向藍、綠送出邀請，目前推展如何。對此，于美人說，不是藍、綠的問題，而是打了幾次電話，但是電視台朋友告知，現在各電視台都在準備總統和立委選舉當天開票直播和相關事宜，恐怕沒有機會可以辦電視辯論會，「恐怕會有困難」。（編輯：楊凱翔）1090102