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黑鷹直升機失事烏來山區8/17
黑鷹直升機迫降意外 4名傷者送陽大附醫
最新更新：2020/01/02 19:07
UH-60M黑鷹直升機2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。作計室參謀周欣頤中校（中）晚間在搜救人員協助下送醫。中央社記者吳家昇攝 109年1月2日
（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）一架黑鷹直升機今天迫降新北市烏來山區，造成8死、5傷。宜蘭縣消防局表示，晚間4名傷者已送抵國立陽明大學附設醫院醫治。
黑鷹直升機迫降新北市烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，軍聞社記者陳映竹等5人生還受傷。宜蘭縣警消單位獲報後立即從礁溪山區入山，下午找到失事現場，並將傷者用擔架等方式運送下山。
晚間約6時，救護員已分別將後次室次長黃佑民、作計室參謀周欣頤、通次室中將曹進平、作計室處長劉孝堂共4人以救護車送到陽大附醫。（編輯：李錫璋）1090102
UH-60M黑鷹直升機2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，共8人殉職、5人獲救，獲救的國防部通次室次長中將曹進平（中）比讚後步上救護車。中央社記者吳家昇攝 109年1月2日
一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。宜蘭縣消防局搜救人員入山後，將其中一名傷者運送下山，送往國立陽明大學附設醫院醫治。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 109年1月2日
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