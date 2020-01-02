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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區8/17

黑鷹直升機迫降意外 4名傷者送陽大附醫

最新更新：2020/01/02 19:07
UH-60M黑鷹直升機2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。作計室參謀周欣頤中校（中）晚間在搜救人員協助下送醫。中央社記者吳家昇攝　109年1月2日
UH-60M黑鷹直升機2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。作計室參謀周欣頤中校（中）晚間在搜救人員協助下送醫。中央社記者吳家昇攝　109年1月2日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）一架黑鷹直升機今天迫降新北市烏來山區，造成8死、5傷。宜蘭縣消防局表示，晚間4名傷者已送抵國立陽明大學附設醫院醫治。

黑鷹直升機迫降新北市烏來山區，包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，軍聞社記者陳映竹等5人生還受傷。宜蘭縣警消單位獲報後立即從礁溪山區入山，下午找到失事現場，並將傷者用擔架等方式運送下山。

晚間約6時，救護員已分別將後次室次長黃佑民、作計室參謀周欣頤、通次室中將曹進平、作計室處長劉孝堂共4人以救護車送到陽大附醫。（編輯：李錫璋）1090102

UH-60M黑鷹直升機2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，共8人殉職、5人獲救，獲救的國防部通次室次長中將曹進平（中）比讚後步上救護車。中央社記者吳家昇攝　109年1月2日
UH-60M黑鷹直升機2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，共8人殉職、5人獲救，獲救的國防部通次室次長中將曹進平（中）比讚後步上救護車。中央社記者吳家昇攝　109年1月2日
一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。宜蘭縣消防局搜救人員入山後，將其中一名傷者運送下山，送往國立陽明大學附設醫院醫治。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真　109年1月2日
一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。宜蘭縣消防局搜救人員入山後，將其中一名傷者運送下山，送往國立陽明大學附設醫院醫治。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真　109年1月2日

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