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黑鷹直升機迫降黃佑民生還 去年7月晉任中將

最新更新：2020/01/02 21:10
國防部黑鷹直升機2日上午在烏來和宜蘭交界失事，2019年7月晉任中將的參謀本部新任後勤參謀次長黃佑民中將（前右）受傷獲救。（提供照片）
國防部黑鷹直升機2日上午在烏來和宜蘭交界失事，2019年7月晉任中將的參謀本部新任後勤參謀次長黃佑民中將（前右）受傷獲救。（提供照片）

（中央社記者張建中台北2日電）國防部黑鷹直升機今天上午在烏來和宜蘭交界迫降，參謀本部新任後勤參謀次長黃佑民中將受傷獲救。黃佑民是海軍官校77年班，曾歷任192與124艦隊長，去年7月晉任中將。

國防部黑鷹直升機今天因不明原因失事新北市烏來、宜蘭交接處山區，8名罹難者包括參謀總長沈一鳴上將，另黃佑民等5人幸運獲救，但躺在擔架上送醫的黃佑民，表情痛苦，可看出傷勢不輕。

黃佑民是民國102年晉升海軍少將，去年7月晉升中將。期間他曾歷任192艦隊長、國防部部長室主任、124艦隊長及參謀本部作戰計畫助理次長。去年6月接任參謀本部新任後勤參謀次長。

黃佑民獲得重用有跡可循，他擔任192艦隊長半年，即被調任俗稱「小主任」的部長室主任，之後又被外放擔任海軍124艦隊長，讓艦隊長資歷達一年以上，避免未來發展受到影響，是國軍將領中「分批湊滿」同一類職務年資的一例。（編輯；林孟汝）1080102

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