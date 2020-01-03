黑鷹直升機失事 陳滄江發表政見前為沈一鳴默哀

第10屆立法委員選舉金門縣選舉區公辦電視政見發表會3日舉行，10名立委候選人共有8人出席，正式發表政見前，前金門縣長、立委候選人陳福海（右4）等人先禮後兵合影。中央社記者黃慧敏攝 109年1月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）第10屆立委選舉金門公辦電視政見發表會今天登場，無黨籍立委候選人陳滄江發言前先為昨天罹難、空軍官校同學參謀總長沈一鳴默哀，讓政見發表會瀰漫些許哀戚氣氛。

國防部黑鷹直升機昨天在新北市坪林和宜蘭交界處失事，沈一鳴等將領罹難。出身空軍官校第59期的陳滄江表示，自己雖然是沈一鳴學長，但當時曾因休學，偶然與沈一鳴成為同學，兩人有半年同窗情誼。

陳滄江得知沈一鳴殉職後，昨天起取消競選相關造勢活動3天，他今天從政見發表會入場、抽籤到上台，始終神情嚴肅，正式發表政見前更建議先為沈一鳴默哀1分鐘。金門高粱黨主席洪志恒發言時，則是為沈一鳴誦唱「心經」。

陳滄江表示，這次是第4度參選立委，期盼有生之年能到立法院為鄉親打拚。

前金門縣長、無黨籍候選人陳福海則訴求「再給我一次機會」，他說，包括鎮長、縣議員等選舉在內，這次是自己第9次參選，並細數縣長任內政績，強調金門發展一定要做好基礎建設。

另外，針對前機要秘書薛淑真涉新台幣4億元地下匯兌遭收押，陳福海說，如果這件事與自己有關，以後絕不參與任何選舉，且這次若未能當選，以後也不會再出來角逐。

現任國民黨金門縣立委陳玉珍說，自己在立院服務2000多件案件受到肯定，包括為鄉親爭取醫療、解決交通需求和被軍方占用土地等。她表示，很憂心兩岸關係倒退，如能連任首要將鬆綁金門法令，讓金門脫胎換骨。（編輯：洪學廣）1090103