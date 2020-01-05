時代力量路跑 目標基隆政黨票衝3萬票

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）時代力量今天在基隆市舉辦路跑奔向新國會活動，主席徐永明表示，盼立委選舉時代力量在基隆市能衝上3萬票政黨票。

時代力量上午9時在基隆火車站南站廣場舉辦「時代力量Power全開，基隆路跑奔向新國會」，一行人出發前由市議員陳薇仲帶領大家暖身，並高喊「政黨6號，台灣越好，國會改革，票投6號」。

時代力量在基隆市並未推出立法委員候選人，對於是否有支持對象，徐永明接受媒體聯訪表示，時代力量有5大法案包含，反紅媒、居住正義、婚姻平權和勞權等，只要認同這5大法案立場都可以考慮支持。

他說，如果有候選人想尋求時代力量支持就要表態，這會是很重要考量，時代力量是從政策和價值立場出發，與任何改革力量都有合作的可能。

對於在基隆市目標開出多少政黨票，徐永明表示，期待1月11日選舉能達到3萬票目標。今天從基隆火車站跑步出發，就是希望大家看到時代力量一步一腳印跑遍全基隆，希望大家「星期六投6號」。

陳薇仲指出，財政收支劃分法和基隆市息息相關，她發現基隆市在經費上一直比不上六都，財劃法對基隆建設很重要，重新討論勢在必行，另外，很多市民關心勞動正義議題，包含勞動基準法的保障是否能更好及最低工資法是否能立法，時代力量會繼續堅持，希望能保障勞動權益。（編輯：方沛清）1090105