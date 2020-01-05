台中輔選 卓榮泰：選舉操作空污議題不應該

（中央社記者郝雪卿台中5日電）民進黨主席卓榮泰今天到台中市掃街拜票時，針對藍營提出的「總統換人，空氣換新」口號指出，這樣的選舉伎倆，他覺得不應該、也不道德，不要再用這種口號來欺騙市民了。

台中市立委第5選區（北、北屯區）是民進黨的艱困選區，這次提名莊競程迎戰國民黨立委沈智慧，綠營高層積極輔選，副總統陳建仁上午陪同莊競程前往東興市場發送紅包袋時指出，莊競程年輕專業，未來進入立法院，將會對國家生醫產業發展有很大幫助。

民進黨主席卓榮泰緊接在後，今天第5度來幫莊競程掃街造勢，對於空污議題，卓榮泰表示，人民的健康還是最重要的，因此他推薦生醫博士莊競程，未來可以替民眾找到一個自我防衛的能力。

卓榮泰認為，中部空氣污染因素很多，境外污染的部分無力去對抗，但國內該做的，包括從減少移動污染源及中火降載，這些政府都做了，但是目前還是這個樣子， 這樣的選舉伎倆，他覺得不應該，也不道德。所以不要再用類似換市長，空氣會比較好的口號，來繼續欺騙選民。

由於國軍黑鷹直升機失事，民進黨取消原訂4日在台中市的大型造勢晚會，卓榮泰表示，距離選舉只剩6天，會按照原來的步驟，加快腳步，從今天開始，將會馬不停蹄展開全國各式各樣的活動，將前3天停下來的活動，都要及時補上，不要讓候選人的節奏亂掉了。至於台中的選情，會保持穩定樂觀的態度。

對於今天親民黨主席宋楚瑜與台灣民眾黨主席柯文哲都到台中市拜票，卓榮泰認為，台中有幾個選區還是在激戰當中，所以大家就會來到這裡，但民進黨所有的黨公職跟候選人，沒有任何的私心，只有守住台灣本土政權的決心，所以不走旁門左道，接受這種正面的挑戰，但不要從背後來，以抹黑造假、口出狂言的方式。

卓榮泰強調，目前在國家面臨國軍將領重大損失時，最需要的是溫暖、團結、互相關心，而不要再挑起對立，挑起政府跟軍公教之間的對立，這非常的不道德。（編輯：陳俊碩）1090105