宋營找宋鎮邁助選 喊支持郭台銘等於支持親民黨

（中央社記者范正祥台北5日電）親民黨在2020總統大選前的超級星期天，找來親民黨總統候選人宋楚瑜女兒宋鎮邁助選，她希望選戰能夠拋開藍綠成見。親民黨組織部主任張碩文今天喊出，「支持郭台銘就等於支持親民黨」。他指出，「兩個是一體的」。

親民黨副總統候選人余湘今天前往濱江市場等地拜票，爭取選民支持親民黨。張碩文陪同拜票，他回應媒體詢問親民黨與鴻海創辦人郭台銘的合作關係時，做以上表示。

張碩文說，支持郭台銘就等於支持親民黨，兩個是一體的，政見已經合在一起。

談及郭台銘鼓勵理念相同的選民政黨票可以投親民黨，余湘回應媒體詢問時表示，認同郭台銘的理念，一個進步的民主社會是應該要有多黨政治的運作。

余湘今天率隊前往濱江市場等地掃街，逐一走訪每個攤位爭取支持。張碩文說，余湘與親民黨總統候選人宋楚瑜分工拜票爭取支持，余湘上個月已經在各縣市車掃，選前這一週，她會在市場、夜市等場所掃街拜票，柔性爭取選票。

一些支持親民黨的年輕朋友下午在信義區街頭上演快閃行動劇，拉起寫有「走出藍綠惡鬥、這一次我們用腳去投票」的布條，呼籲年輕人1月11日總統和立委選舉出來投票。包括親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部發言人于美人、宋楚瑜女兒宋鎮邁以及不分區被提名人劉宥彤、蔡沁瑜到場響應。

宋鎮邁呼籲，選戰拋開藍綠成見，希望大家能看政見、看能力。

幫宋楚瑜拉票，被問起是否擔心被拿來與國民黨總統候選人韓國瑜女兒韓冰做比較，宋鎮邁說，「我怎麼比得上她？人家小我20歲。」（編輯：蘇龍麒）1090105