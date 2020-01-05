林靜儀向金美齡致歉 有行程無法參加辣台妹對話

「三代女性的台獨之路：女性獨派的世代對話」座談活動5日下午在台北舉行，邀請台灣獨立運動女性金美齡（粉色外衣者）、民進黨立委林靜儀等人與談，但林靜儀由於近日受訪發言惹議，最終未現身出席。中央社記者鄭傑文攝 109年1月5日

（中央社記者溫貴香台北5日電）台灣醫界聯盟今天舉行三代女性台獨之路座談，邀請有台獨教母之稱的金美齡與民進黨立委林靜儀對談，來一場跨世代辣台妹對話；但林靜儀因另有行程無法出席，她已向金美齡致歉。

財團法人台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「三代女性台獨之路」座談會，邀請有「台獨教母」之稱前總統府國策顧問金美齡、身兼民進黨國際事務部主任的立委林靜儀、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉、獨派團體「FETN –蠻番島嶼社」發言人郭潤庭進行世代對話，有人形容這是三代辣台妹的對談；不過，林靜儀因另有行程缺席。

林靜儀接受中央社記者電話訪問時表示，金美齡老師回來她很開心，也期待今天兩人不同世代的對話，但因今天中南部行程卡住，無法趕回台北，事先已向金美齡致歉。

金美齡會前被問到是否認同，林靜儀接受德國之聲專訪時提到統一就是叛國的說法，她表示，「我今天是來演講的」未正面回應。

林世嘉說，她要幫林靜儀說句話，林靜儀原本要出席這場世代對話，但臨時有事不能出席，兩人溝通過程中，都認為台獨應該是非常正面且有力量的。

金美齡以她跟日本首相安倍晉三數十年交情為例，她說，是朋友後來當上日本首相，不是因為安倍當上首相，兩人才是朋友，兩者意義不同。

金美齡曾因跟美國總統川普握手，躍上國際媒體版面。金美齡表示，她和川普握手時，對川普說的兩句話是「我來自台灣（I am from Taiwan）」、「我是蔡英文的朋友（I am a friend of Tsai Ing-wen）」。

金美齡表示，川普是她的朋友，日本首相是她的朋友，台灣的總統一定也要是她的朋友；她說，中國非常鴨霸，當台灣的總統肩上的擔子很重、最辛苦，身為台灣人每一個人應該盡一份責任，為了這塊土地、為了台灣，應該支持總統蔡英文。

她說，2020這場選舉就是要選擇自由民主繁榮還是要一黨獨裁，這一票投下去攸關自己未來的命運，應該要想清楚。（編輯：蘇志宗）1090105