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綠營10日台中選前之夜 將發祈福天燈向國軍致意

最新更新：2020/01/06 12:26
總統蔡英文台中競選總部6日召開記者會宣布，10日將在台中洲際棒球場旁停車場舉辦選前造勢晚會，會中將發送限量小天燈，為台灣祈福加油，也向國軍弟兄致敬。中央社記者蘇木春攝　109年1月6日
總統蔡英文台中競選總部6日召開記者會宣布，10日將在台中洲際棒球場旁停車場舉辦選前造勢晚會，會中將發送限量小天燈，為台灣祈福加油，也向國軍弟兄致敬。中央社記者蘇木春攝　109年1月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）選前倒數衝刺階段，總統蔡英文與民進黨副總統候選人賴清德，明、後天將到台中掃街，10日將舉辦台中選前之夜大造勢晚會，發送限量祈福小天燈為台灣祈福，也向國軍弟兄致意。

蔡總統台中競選總部今天召開記者會，公布選前掃街路線及10日選前大造勢活動，民進黨籍市議員蔡耀頡、黃守達、施志昌等人出席。

蔡耀頡表示，7日及8日分別由蔡總統與賴清德陪同各立委候選人車隊掃街，7日中午先由賴清德陪同民進黨台中第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）立委候選人蔡其昌，繞行沙鹿區鹿寮成衣商圈，下午則陪同台灣基進黨台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）立委候選人陳柏惟掃街。

黃守達指出，總統8日上午將陪同台中第4選區（西屯、南屯區）立委候選人張廖萬堅，從市政路競選總部出發，最後到南屯區萬壽棒球場，與第6選區（中區、西區、東區、南區）立委候選人黃國書會合，共同掃街至國立台灣美術館。

之後，蔡總統下午將再與無黨籍第3選區（后里、潭子、大雅、神岡區）立委候選人洪慈庸繞行大雅、神岡區。

施志昌說明，選前大造勢活動10日晚上7時將在台中洲際棒球場旁停車場舉辦，除了各立委候選人，也將有重量級成員到場，邀請民眾一同站出來護台灣。

施志昌說，晚會現場將發送台中造勢晚會獨有的限量小天燈，除幫台灣祈福加油之外，也向國軍弟兄致上敬意。（編輯：洪學廣）1090106

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