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蔡總統：對手們廣告鋪天蓋地 支持者團結更重要

最新更新：2020/01/09 13:09
總統蔡英文（左2）9日到新竹市陪同黨立委候選人鄭宏輝（右2）車隊掃街拜票，行前致詞表示，近日看到對手們廣告鋪天蓋地，她認為團結比廣告更重要。圖右為新竹市長林智堅，左為民進黨立法院黨團總召柯建銘。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月9日
總統蔡英文（左2）9日到新竹市陪同黨立委候選人鄭宏輝（右2）車隊掃街拜票，行前致詞表示，近日看到對手們廣告鋪天蓋地，她認為團結比廣告更重要。圖右為新竹市長林智堅，左為民進黨立法院黨團總召柯建銘。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）總統蔡英文全台車隊掃街行程今天上午到新竹市，蔡總統表示，近日看到對手們廣告鋪天蓋地，但重點不在廣告多寡，在於大家夠不夠團結，呼籲支持者拿出力量，爭取更多選票。

蔡總統於車隊出發前表示，新竹市近年發展很快，除選對新竹市長林智堅，也因選對民主進步黨籍立法委員柯建銘，柯建銘接下來要交棒給民進黨立委候選人鄭宏輝，持續讓新竹進步、大勝利與大發展。

蔡總統說，鄭宏輝是柯建銘調教，爭取預算、建設絕對沒問題，一定配合林智堅讓新竹市進步與成長更快，讓小朋友快樂成長、大人獲得好的工作與創業機會，盡心盡力照顧長者。

蔡總統上午與鄭宏輝在新竹舊城區，沿途與民眾揮手打招呼，接者轉往新竹縣陪民進黨立委候選人周江杰、鄭朝方掃街，持續衝刺爭取選票。（編輯：李明宗）1090109

總統蔡英文（右）「勇敢自信 護台同行」全台車隊掃街9日新竹市出發，陪同黨籍新竹市立委候選人鄭宏輝（左）一同拜票，為選情衝刺。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月9日
總統蔡英文（右）「勇敢自信 護台同行」全台車隊掃街9日新竹市出發，陪同黨籍新竹市立委候選人鄭宏輝（左）一同拜票，為選情衝刺。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月9日

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