蔡總統輔選新竹縣 為鄭朝方周江杰加油打氣

總統蔡英文（中）9日陪同民進黨新竹縣第1選區立委候選人周江杰（右）、新竹縣第2選區立委候選人鄭朝方（左）車隊掃街拜票，沿途向民眾揮手，爭取支持。中央社記者郭宣彣攝 109年1月9日

（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）總統蔡英文今天陪同民進黨新竹縣第一選區、第二選區立委候選人周江杰及鄭朝方，進行車隊掃街。沿途有不少支持者高舉「英德勝利」各式支持看板，為他們加油打氣。

掃街車隊行經竹北市光明六路、博愛街、三民路等繞至保安宮，再抵達位於中正東路的鄭朝方競選總部。總統全程微笑揮手，也與支持者握手合影及簽名，場面十分熱絡。

鄭朝方競選團隊安排「蔡英文×鄭朝方面對面交心」活動，由鄭朝方介紹他調製的「蔡英文×賴清德×鄭朝方」香氛蠟燭，並送給總統，作為勝選祈福。

總統說，「這是收到最特別最用心的禮物」，她感謝鄭朝方細膩的觀察力與用心，未來，相信鄭朝方會以這種精神服務新竹鄉親，將帶給新竹縣不一樣的氣象，一定要將鄭朝方送進國會。

鄭朝方說，他送上香氛蠟燭主要為梔子花、檜木、茶花為主的香味，分別代表蔡英文、賴清德及鄭朝方。而選用梔子花，是因總統在英國留學時，聞到梔子花會想到家鄉，也期盼「台灣花」持續散發芬芳。

周江杰表示，參選以來，他騎自行車走訪選區內每一個鄉鎮，身為新竹客家子弟，並長期投身草根環境運動，對於基層的社區發展問題很了解，盼民眾支持，讓他當選，他將以環境永續方式，開創出地方新發展。（編輯：方沛清）1090109