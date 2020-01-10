選舉前夕張善政合體傅崐萁 藍綠候選人努力掃街

國民黨副總統候選人張善政（前中）、花蓮縣長徐榛蔚（前左）10日陪同無黨籍花蓮縣立委候選人傅崐萁（前右）車隊掃街拜票，籲請選民支持。中央社記者張祈攝 109年1月10日

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）大選進入倒數，花蓮立委候選人最後衝刺掃街拜票，國民黨副總統候選人張善政仍舊選擇合體無黨籍傅崐萁掃街拜票；民進黨蕭美琴與國民黨黃啟嘉，分別由各黨的公職人員陪同掃街。

張善政為國民黨提名副總統候選人，但本身是無黨籍，不受黨紀規範，移居花蓮多年，曾受傅崐萁推薦擔任善款監督委員會召集人，兩人關係不錯，因此，多次公開為傅崐萁站台，花蓮藍營對此不滿，國民黨主席吳敦義日前也曾呼籲，應有忠誠義務。

張善政今天上午再度和傅崐萁合體，加上國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚3人同車拜票。張善政表示，希望幫傅崐萁爭取到可能的每一票，讓他高票當選。

傅崐萁接受媒體訪問表示，泛藍必須團結，若分散票源就等於保送蕭美琴，希望花蓮這次能出一名副總統及泛藍國會戰將。傅崐萁選前之夜，預計晚間7時從陽光電城出發，步行市區金三角。

黃啟嘉上午由花蓮縣黨部主委張峻、縣議員蔡啟塔陪同，集中花蓮市區掃街拜票，今天晚間6時選前之夜，將從市民廣場出發，目前已知國民黨不分區立委候選人鄭麗文、前花蓮縣長陳清水等人將出席力挺。

蕭美琴今天拜票行程，則由選務幹部陪同，集中兩大票倉花蓮市、吉安鄉車隊拜票，選前之夜訂於晚間6時，從自由廣場出發，徒步走向花蓮市區金三角，同樣由花蓮黨公職人員陪同。（編輯：卞金峰）1090110