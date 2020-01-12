總統立委雙輸 連勝文：國民黨須進行世代交替

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨總統、立委選舉雙輸，國民黨中央委員連勝文今天表示，國民黨必須毫無懸念的進行世代交替。青年部主任蕭敬嚴指出，即便未來黨主席無法由青壯世代接班，至少黨務主管、各級幹部應任用年輕人。

2020總統立委選舉結果出爐，國民黨大敗，主席吳敦義昨天表示，將率副主席、一級主管以上向中常會請辭。黨內中生代也齊呼國民黨應徹底改革，由具有民意基礎的縣市長、民代擔任黨決策核心，以及進行世代交替，由年輕一輩擔任黨務主管，更要重新調整兩岸論述，以符合主流民意。

連勝文今天在個人臉書粉絲專頁發文表示，高雄市長韓國瑜在選前曾經說過「一定要改革國民黨」，這個火種已經點燃，國民黨必須毫無懸念的進行世代的交替，不能再持續過去這種老派的思維及傳統的操作模式。

連勝文指出，國民黨必須努力嘗試與新世代溝通並有所連結，引領新世代的思維，而非東施效顰，僅著重表面工作，卻不是真正花時間協助年輕世代，解決困難，幫年輕世代架起走向世界的橋樑。

蕭敬嚴也在臉書發文表示，國民黨為何2018年底才大勝、拿下15個執政縣市，但短短不到一年兩個月，卻輸掉總統、立委席次更是只有38席，只比本屆增加3席。有許多評估應該要拿下的區域、甚至是穩定當選的區域，都意外落選。特別是有幾位參選區域非常優秀的立委，都因為整體環境影響所以沒有當選。

他分析，這次選民人口數增加、且投票率比上屆大幅提高，達到74.90%，但這些「新增長」的人口，甚至包含118萬的首投族，卻都投給蔡英文，主因除了「兩岸論述」外，國民黨的領導階層及整體形象過於老舊也是原因之一。

他認為，國民黨應該要推動世代交替，即便黨主席無法由青壯世代直接接班，至少相關的黨務主管、重要的各級幹部都應該要任用年輕人，並且要充分且大量授權。

蕭敬嚴表示，國民黨尚有的15個執政縣市與立法院僅存席次，是國民黨重生的關鍵命脈。這些執政縣市首長及甫當選的立委必須要有強烈的意識，必須由他們共同推動、共同領導國民黨的改革工程，且必須要能夠願意提供機會，能夠大量地培養年輕世代。

他強調，國民黨執政縣市應大量晉用青年擔任機要工作，到政府部門裡面去歷練、培養；立委也應大量啟用年輕人擔任助理工作、了解國會實務。這些人未來就會是國民黨的重要幕僚、參選梯隊、領導團隊。

國民黨台北市議員徐巧芯則表示，國民黨應正視黨內現在進行式的「國會中生代」、「議會新世代」的崛起，尋求年輕人的支持。跳脫同溫層政治，重新回應中間選民。審視國民黨與美國、大陸的關係，以靈活的「動態平衡」策略因應快速變動的國際局勢。而下一任黨主席，應由能夠帶領國民黨完成以上任務的人擔任。（編輯：林孟汝）1090112