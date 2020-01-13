瓜地馬拉新總統14日就職 吳釗燮率團祝賀

（中央社記者顧荃台北13日電）外交部今天表示，中美洲友邦瓜地馬拉將在14日舉行新任總統賈麥岱就職典禮，外交部長吳釗燮擔任特使，率團前往慶賀，並順訪宏都拉斯。

外交部上午透過新聞稿表示，瓜地馬拉共和國新任總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）及副總統卡斯提佑（Guillermo Castillo）14日舉行就職典禮，為表示對兩國邦誼的重視，總統蔡英文指派外交部長吳釗燮擔任特使，率團前往慶賀，並順訪宏都拉斯。特使團一行於12日啟程，19日返回台北。

外交部表示，吳釗燮此行除將代表蔡總統向瓜國新任總統、副總統申致賀忱外，也將與新任總統、副總統及外長布羅洛（Pedro Brolo）就兩國共同關切議題及未來雙邊合作方向交換意見。吳釗燮另將晉見瓜國現任總統莫拉雷斯（Jimmy Morales），代表政府及人民感謝莫拉雷斯任內對台瓜邦誼的堅定支持。

外交部說，結束訪問瓜地馬拉行程後，吳釗燮一行將轉赴宏都拉斯訪問，與宏國政府就持續強化雙邊夥伴合作關係深入交換意見，展現對台宏邦誼的重視。

外交部指出，瓜地馬拉新任總統賈麥岱於8月11日以得票率57.95%當選瓜國第51屆總統，於同年10月20日至24日以總統當選人身分率團訪問台灣，以具體行動展現對台瓜邦誼的重視與支持，並重申未來將進一步強化雙邊關係。（編輯：鄭雪文）1090113