總統立委敗選 國民黨將組專案小組檢討

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨敗選後首度召開工作會議，國民黨副發言人黃心華在會後轉述表示，會中討論將成立專案小組深切檢討、深入討論，並提出改革方案。

黨主席吳敦義週三將向中常會總辭，與會的黨務人士表示，過渡時期的黨務不能怠忽，該負的政治責任也一定會負，沒有慰留不慰留的問題，在中常會同意總辭後，根據黨章規定新主席必須在三個月內經黨員選舉產生，不會有問題。

對於代理主席人選，黨務人士指出，會中並沒有討論，但國民黨在這次選舉嚴重挫敗，為讓黨能繼續延續，黨務不能中斷，在新主席產生前，各單位主管須做好交接工作，不能因總辭就怠忽職守，若一級主管請辭則由二級主管承擔。

2020總統立委選舉國民黨大敗，國民黨主席吳敦義表示，將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭。

副主席曾永權以及副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華、行管會主委邱大展、考紀會主委魏平政等黨內一級主管，今天上午仍召開例行性的黨中央工作會議。

黃心華會後轉述表示，會中討論到國民黨將會成立專案小組深切檢討、深入討論，並提出改革方案，以及吳敦義率一級主管向中常會請辭，經中常會同意後將立即辦理主席補選工作。而為讓黨務運作不至於停擺，在此過渡時期，請各單位主管繼續協助辦理相關業務。

對於原先預定3月要進行的中常委改選，與未來的黨主席選舉，兩者是否合併或分開舉行，黨務人士指出，中常委的選民是黨代表，黨主席的選民是黨員，兩者選民結構不一樣，若合併選舉恐造成選務工作的困擾，且由於中常委跟黨中央互動密切，為尊重新任主席，組發會認為應由新主席決定中常委的改選工作。（編輯：郭萍英）1090113