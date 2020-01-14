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反滲透法 總統府預計15日公布

最新更新：2020/01/14 19:41
立法院會2019年12月31日下午正式三讀通過反滲透法，總統府預計15日公布反滲透法。圖為反滲透法通過後，民進黨籍立委在議場內拉開布條，合影慶祝。中央社記者張皓安攝　108年12月31日
立法院會2019年12月31日下午正式三讀通過反滲透法，總統府預計15日公布反滲透法。圖為反滲透法通過後，民進黨籍立委在議場內拉開布條，合影慶祝。中央社記者張皓安攝　108年12月31日

（中央社記者葉素萍台北14日電）立法院去年12月31日三讀通過反滲透法，總統府預計15日公布反滲透法；明定不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或從事選罷法中各項競選活動，違者可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

總統府日前已在網站預告，1月15日將公布反滲透法。

根據立法院三讀條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費供公民投票相關活動；也不得違法從事總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中的各項競選活動，違者處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，違法進行遊說，違者處50萬元以上500萬元以下罰鍰；若就國防、外交、大陸事務涉及國安或國家機密進行遊說者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。（編輯：黃國倫）1090114

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